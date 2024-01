Labākais veids, kā sevi pasargāt no jaunā Covid celma JN.1

No 30. oktobra līdz 5. novembrim JN.1 apakšvariants veidoja 3,3 % no visiem Covid-19 gadījumiem pasaulē. Tagad Pasaules Veselības organizācija (PVO) lēš, ka no 19. decembra tas veido 27,1 % no visiem Covid-19 gadījumiem, ziņo CNN.

Kas ir JN.1 apakšvariants un vai tas rada smagāku simptomu risku?

JN.1 apakšvariants ir radies no varianta BA.2.68 un ir vēl viens Omikrona variants, skaidro Bufalo Universitātes Medicīnas un biomedicīnas zinātņu skolas Infekcijas slimību nodaļas vadītājs Tomass Russo.

JN.1 atšķiras no BA.2.68, jo tam ir papildu smailes proteīns, kas, pēc pētnieku domām, padara to infekciozāku par iepriekšējiem variantiem. Taču šī paaugstinātā infekciozitāte nenozīmē, ka tas izraisa nopietnāku slimības gaitu.

Lai gan PVO ir klasificējusi JN.1 kā "interesantu variantu", organizācija norādīja, ka tas rada nelielu papildu risku sabiedrības veselībai. "Ņemot vērā pieejamos, tomēr ierobežotos pierādījumus, JN.1 radītais papildu risks sabiedrības veselībai globālā līmenī pašlaik tiek vērtēts kā zems," organizācija rakstīja 19. decembrī.

Kā es varu sevi pasargāt no saslimšanas?

Viena no vissvarīgākajām lietām, ko varat darīt, lai pasargātu sevi un citus no nopietnas JN.1 varianta izraisītas saslimšanas, ir iegūt atjauninātu mRNA Covid-19 vakcīnu.

"Mēs patiešām ticam, ka atjauninātā vakcīna aizsargās pret šo JN.1 variantu. Tā nav perfekta infekcijas novēršanā, bet tas, ko tā patiešām labi dara, ir hospitalizācijas un letālu iznākumu iespējamības samazināšana,” sacīja Tomass Russo.

Pacienti, kuri nav saņēmuši visjaunāko Covid-19 vakcīnu, visticamāk, pēdējo reizi vakcinēti pirms gada - un šīs vecākās vakcīnas var nebūt tik efektīvas pret variantiem, kas necirkulēja tolaik, kad viņi tika vakcinēti, uzsvēra Russo.

Arī maskas nēsāšana pārpildītās iekštelpās ar sliktu ventilāciju joprojām ir efektīvs līdzeklis, sacīja Russo kungs.

Zinātnieki uzsver, ka šis variants ir tikai viens no daudziem, kas turpinās attīstīties no SARS-CoV-2 vīrusa, kurš izraisa Covid-19.

Jau ziņots, ka parādās pierādījumi, kas liecina par nedaudz atšķirīgiem Covid simptomiem JN.1 gadījumā. Pilnu simptomu sarakstu lasi šeit!