VIDEO: Diāna Pīrāgs stāsta, kā reiz bijušo vīru pieķērusi neuzticībā

Pirms Diāna šovā "Slavenības. Bez filtra" sāk stāstu par šķiršanos no sava bērna tēva, viņa precizē, ka Francijā ir viens no augstākajiem šķiršanās rādītājiem Eiropā. Arī viņa piedzīvoja šķiršanos. Pēc piecu gadu kopdzīves Diāna jutusi, ka kaut kas nav lāgā: “Es sāku pamanīt, ka viņš raksta vienai meitenei, otrai meitenei. Pēc tam es uzzināju, ka uz Latviju bija atbraukusi itāliete, kura dzīvoja manā dzīvoklī!” Tobrīd Diāna bijusi Zviedrijā, tāpēc par to neko nav zinājusi. Viņa gan tam negribēja ticēt. Diāna tomēr izdomājusi vīru pārsteigt nesagatavotu. Viņam nezinot, Diāna ieradās mājās, kur pati savām acīm pārliecinājās par faktu - viņas mājās patiešām ir cita sieviete. Viņu sāpinājis redzētais, taču viņa pieņēmusi realitāti. "Tas deva man tādu dzīves skolu!" teic Diāna.