Jaunā JN.1 Covid varianta izplatīšanās rezultātā tiek ziņots par jauniem, vēl neredzētiem Covid simptomiem

Turklāt JN.1 gadījumu skaits pieaug arī Apvienotajā Karalistē, kā arī Ķīnā un Indijā. Lai gan pašlaik nav skaidrs, vai JN.1 infekcijas simptomi atšķiras no citiem variantiem, CDC paskaidroja, ka "simptomu veidi un to smaguma pakāpe parasti ir vairāk atkarīga no cilvēka imunitātes un vispārējā veselības stāvokļa, nevis no tā, kurš variants izraisa infekciju".

Tomēr parādās pierādījumi, kas liecina, ka cilvēki ziņo par nedaudz atšķirīgiem Covid simptomiem JN.1 gadījumā.

Jaunākie Apvienotās Karalistes Nacionālā statistikas biroja dati liecina, ka visbiežāk ziņotie simptomi Covid-19 slimnieku vidū šobrīd ir šādi:

iesnas (31,1 procents)

klepus (22,9 procenti)

galvassāpes (20,1 procents)

vājums vai nogurums (19,6 procenti)

muskuļu sāpes (15,8 procenti)

kakla sāpes (13,2 procenti)

miega traucējumi (10,8 procenti)

satraukums vai nemiers (10,5 procenti).

Lai gan simptomi, tostarp iesnas un klepus, ir bijuši jau kopš 2020. gada, sarakstā ir iekļauti daži jauni papildinājumi, piemēram, miega problēmas un trauksme. Interesanti, ka par garšas un smaržas zudumu, kas kādreiz bija vīrusa pazīme, tagad ziņo tikai divi līdz trīs procenti inficēto cilvēku Apvienotajā Karalistē.