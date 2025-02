Kino zvaigznes ar satriecošu balsi! 10 aktieri, kuri varētu būt arī slaveni dziedātāji

Šie ir tikai daži no piemēriem, kas pierāda, ka aktieriem bieži vien ir vairāk nekā viens talants, un daži no viņiem tik labi apgūst dziedāšanas prasmes, ka varētu viegli konkurēt ar profesionāliem mūziķiem. Bet kuri vēl no Holivudas zvaigznēm ir izrādījušies izcili dziedātāji? Un kā viņiem izdevās pārsteigt fanus ar savu muzikālo talantu?