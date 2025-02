“Biju šokā!” – sieviete piedzīvo nepatīkamu situāciju sabiedriskajā transportā. Ko tu darītu šādā situācijā?

"Iekāpu tramvaja otrajā vagonā, jo tur bija tukšāks. Pat likās – forši, vairāk vietas," viņa stāsta. "Taču pēc biļetes noskenēšanas ātri sapratu, kāpēc vagons ir tik tukšs. Uz viena no sēdekļiem kāds bija izvēmies, un tad arī sajutu smaku. Biju šokā. Tas bija ļoti pretīgi," stāsta sieviete. "Cilvēki sēdēja pēc iespējas tālāk no vēmekļiem un daži bija iespiedušies vagona aizmugurē," viņa piebilda. Viņa pati atrada sev vietu vagona priekšpusē, taču viņu nepameta doma, ka vajadzētu kaut ko darīt, un arī jautājums – kāpēc neko nebija darījuši citi. Par to, kurš bija izvēmies, viņai nav skaidrs, taču viņa pieļauj, ka tas varēja būt kāds no bezpajumtniekiem, kuri izkāpa, bet bieži ienāk transportos “smirdīgi”.