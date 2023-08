Rīgas Stradiņa universitātes Iekšķīgo slimību katedras docētājs Andris Skride. (Foto: Zane Bitere/LETA)

“Esam uzstādījuši pamatīgus antirekordus!” Kardiologs Skride aicina cilvēkus “zināt savus skaitļus”

“Zini savus skaitļus!” – tā savu vēstījumu ikvienam Latvijas iedzīvotājam iesāk kardiologs, reto slimību speciālists Andris Skride, savā “Facebook” kontā daloties ar vērtīgiem padomiem un savu skatījumu uz to, kāpēc Latvijā vidējais mūža ilgums ir viens no zemākajiem Eiropā. Ko varam darīt, lai to mainītu? Un, vai vispār varam?