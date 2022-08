Par kuriem vitamīniem nav vērts tērēt naudu, un kas noteikti jāzina, pirms tos dzer

Lai gan aptieku plauktos ir izvietoti produkti, kas sola labvēlīgu ietekmi uz veselību, daudziem no tiem ir maza vai nekāda vērtība. Neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsts Bajo Karijs-Vinčels dalās padomos, par kuriem vitamīniem ir vērts tērēt naudu, bet kurus labāk atstāt aptiekas plauktā.

“Organisms pats dabiski spēj saražot lielāko daļu vitamīnu vai tos uzsūkt, uzņemot ar pārtiku. Pārmērīga atsevišķu vitamīnu lietošana var pat kaitēt veselībai. Visbiežāk cilvēki lieto pārāk daudz vitamīnu, lai uzlabotu savu veselību un/vai ārstētu kādu slimību, tādējādi radot vairāk kaitējuma nekā labuma,” stāsta Karijs-Vinčels.

Vitamīni var mijiedarboties ar medikamentiem, kurus lietojat, mazinot to iedarbību, tāpēc Karijs-Vinčels iesaka konsultēties ar savu ģimenes ārstu vai farmaceitu pirms jebkuru vitamīnu papildus uzņemšanas.

Vitamīns A –

"Ja ēdat daudz gaļas, zivju, dārzeņu un piena produktu - taupiet naudu," iesaka Dr. Karijs-Vinčels. "A vitamīns ir atrodams visos šajos produktos."

Vitamīns C –

"C vitamīns ir ļoti svarīga uztura sastāvdaļa. Lietojot papildu devas, var rasties vairākas blakusparādības, piemēram, galvassāpes un vemšana."

Vitamīns K –

"Ne tikai organisms pats to ražo, bet to var atrast arī zaļajos lapu dārzeņos, ar to nevajag pārspīlēt,” piekodina Karijs-Vinčels.

Ko noteikti nelietot, ja esi saaukstējies?

Laikā, kad esam saaukstējušies, nav ieteicams lietot kompleksos vitamīnus, kas nav saistīti ar imunitātes stiprināšanu. Tie var būt kompleksie vitamīni, kas ir paredzēti tikai bērniem, pusaudžiem, sievietēm, vīriešiem vai senioriem. Piemēram, tie var būt sieviešu iecienītie vitamīni, kas veicina matu un nagu augšanu. Šādos kompleksos parasti ir ļoti liels vitamīnu un minerālvielu sastāvs, kur katra no pozīcijām ir ļoti lielās devās.

Savukārt vīrusiem un baktērijām papildu vitamīni un minerālvielas dod jaunu spēku – tie kļūst vēl spēcīgāki un tik ātri no cilvēka organisma negribēs pazust.

Saaukstēšanās laikā svarīgi ir saudzēt savu organismu, tāpēc to nevajadzētu apgrūtināt ar tajā brīdī lieku vitamīnu uzņemšanu. Tad, kad ir sasniegta izveseļošanās fāze un vairs nav novērojami aktīvie saaukstēšanās simptomi, piemēram, temperatūra, klepus vai iesnas, speciālos kompleksos vitamīnus drīkst atsākt lietot.

Kā pareizi uzņemt vitamīnus?

Cilvēkam, kurš ir pilnīgi vesels un nelieto medikamentus, vitamīnus un minerālvielas ieteicams uzņemt brokastīs, jo vitamīni un minerālvielas ir aktīvas vielas, kas stimulē enerģiju, kas ir nepieciešama visas dienas garumā. Ja cilvēks neēd brokastis, tad uztura bagātinātājus vajadzētu uzņemt pusdienās. Savukārt vakarā to nav ieteicams darīt, jo rodas enerģijas pieplūdums, kas var radīt grūtības aizmigt.