Medijs: ASV armijas ministrs biedējis Ukrainu ar pilnīgu sakāvi
ASV armijas ministrs Daniels Driskols nesenās vizītes laikā Kijivā uzstājis uz ASV sākotnējā "miera plāna" pieņemšanu un biedējis Ukrainu ar neizbēgamu sakāvi, ziņo medijs NBC, atsaucoties uz informētiem avotiem.
Driskols esot brīdinājis Ukrainu, ka tās situācija frontē kļūs aizvien sliktāka un "Krievijas rīcībā esot neierobežoti resursi, lai turpinātu ilgstošu karu", kā arī paziņojis, ka "ASV vairs nespēj nodrošināt Ukrainu ar nepieciešamo pretgaisa aizsardzības un munīcijas daudzumu".
Viņš esot aicinājis Ukrainu pieņemt sākotnējo ASV "miera plānu" jeb citiem vārdiem "Ukrainas kapitulācijas plānu", norādot, ka gaidīt ilgāk nozīmētu nonākt vājākās pozīcijās. "Būtībā vēstījums bija šāds - jūs zaudējat un jums ir jāpieņem vienošanās," pauda avots. Ukrainas puse tomēr pieklājīgi atteikusies parakstīt miera plāna sākotnējo versiju, ko Kijiva uzskatīja par faktisku kapitulāciju.
Nākamnedēļ Trampa īpašais sūtnis Vitkofs dosies uz Maskavu
Tikmēr Kremlis apstiprinājis, ka nākamnedēļ uz Krieviju atkārtoti dosies ASV īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs, kuram paredzēta tikšanās ar Krievijas vadoni Vladimiru Putinu. Arī Tramps apstiprinājis gaidāmo tikšanos, vienlaikus paziņojot, ka nosūtīs ASV armijas sekretāru Danu Driskolu tikties ar Ukrainas amatpersonām. Tāpat Baltā nama saimnieks piebilda, ka Vitkofam Maskavā varētu pievienoties viņa znots Džareds Kušners.
ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss un Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs uzskata, ka Kijiva ir tā, kas kavē mieru, un uzstāj uz "piespiedu kompromisiem" no Ukrainas puses. Tikmēr ASV Valsts sekretāra Marko Rubio nometne vaino Krieviju un uzstāj, ka Maskava piekāpsies tikai, pakļaujoties sankciju spiedienam un stingrai Rietumu nostājai.
Pats Tramps, kā norāda NBC, bieži svārstās, izvēloties starp šīm divām pieejām. Pēc intensīvām konsultācijām Ženēvā problemātiskākie plāna noteikumi tika svītroti vai grozīti. Tikmēr oficiālā Maskava mainīja toni.
Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņoja, ka sākotnējais projekts bijis "pareizs", bet jaunā versija varētu "apslāpēt Ankoridžas garu", šādi norādot uz Krievijas diktatora Vladimira Putina un Trampa augusta samitu Aļaskā.
Neraugoties uz saspringto sākumu, Kijiva jauno versiju jau vērtē daudz pozitīvāk. Saskaņā ar Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretāra Rustema Umerova teikto, Ukrainas un ASV delegācijas "panāca vienošanos par atjauninātā 19 punktu plāna galvenajiem nosacījumiem".
Pēdējās dienās aktivizējušās ASV diplomātiskās aktivitātes centienos panākt Krievijas-Ukrainas kara izbeigšanu. Vašingtonas pārstāvji Ženēvā tikušies ar augstām Ukrainas amatpersonām, bet Abū Dabī ar Krievijas delegāciju. Tramps otrdien sacīja, ka Vašingtona ir "ļoti tuvu" tam, lai panāktu vienošanos ar Ukrainu un Krieviju par teju četrus gadus ilgstošā kara izbeigšanu.