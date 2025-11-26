VIDEO: vilku bars Ipiķos gaišā dienas laikā pieklauvē pie mājas durvīm; iedzīvotāji neslēpj satraukumu
Sociālajā tīklā “TikTok” publiskots video, kas izraisījis plašas diskusijas Valmieras novadā – Ipiķu pusē pie kādas privātmājas žoga agrā rītā pieklīduši vairāki vilki. Video autore norāda, ka plēsēji pietuvojušies viņas suņiem: “Šorīt četri vilki apciemoja manus suņus. Nav labi.”
Kadros redzams, kā vilki pienāk pie žoga, bet mājas suņi, par laimi, atrodas drošībā un netika fiziski apdraudēti. Pēc neilgas uzturēšanās vilki devās atpakaļ meža virzienā.
@lk.huntress šorīt 4 vilki apciemoja manus suņus. nav labi. valmieras novads - ipiķi @Žurnāls Medības #vilki #medības #plēsēji #latvijasdaba ♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound
Notikums izraisījis satraukumu arī citu novada iedzīvotāju vidū. Komentāros cilvēki dalās savos novērojumos un bažās par pieaugošo vilku aktivitāti. Kāds raksta, ka meža tuvumā redzējis vēl vairākus dzīvniekus un lēš, ka apkārtnē varētu uzturēties pat līdz astoņiem vilkiem. Citi atgādina par iepriekšējiem uzbrukumiem mājdzīvniekiem un aicina īpašniekus būt īpaši piesardzīgiem.
Daļa komentētāju pievērš uzmanību medību jautājumam, norādot, ka šāda vilku uzvedība esot signāls rīcībai, savukārt citi uzsver, ka žogi ne vienmēr var pasargāt mājdzīvniekus, un aicina vietējos būt modriem arī dienas laikā.
Pašreiz nav ziņu par kādiem cietušajiem, taču incidents aktualizē diskusiju par vilku populācijas uzvedību un drošības pasākumiem lauku reģionos.