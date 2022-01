“Garā kovida” noslēpumi

Sociālo tīklu saziņā lasīju, ka vieni izslimojušie sūdzas par ilgstošu nogurumu un trauksmi, citus mokot ožas un arī elpas trūkums, tirpstot rokas, izkrītot mati, parādoties kognitīvie traucējumi, piemēram, atmiņa kļūstot vājāka...

– Arī no saviem pacientiem, kuri ir sirguši ar Covid-19, esmu dzirdējusi par šādām un līdzīgām sekām pēc pārslimošanas. Kādam pēc slimošanas periods turpinās dažus mēnešus, bet citam pusgadu un pat ilgāk. Arī pētnieki uzsver, ka tā dēvētais ”garais Covid-19” skar visas organisma sistēmas. Slimības sekas ilgstoši mēdz izjust arī tie, kuri izslimoja visai viegli, turklāt dažreiz sekas parādās ne jau uzreiz.

Ko cilvēks var darīt pats, lai iespējami ātrāk atgūtu veselību?

– Skaidrs, ka laiks ārstē, kā tautā mēdz teikt, taču labāk savam organismam palīdzēt, lai atveseļošanās ritētu ātrāk un veiksmīgāk. Ja sekas saistītas ar kognitīvās jomas komplikācijām, piemēram, atmiņas problēmām, tad cilvēks, protams, var trenēt atmiņu, tomēr vienlaikus būtu nepieciešams palīdzēt sev ar uztura bagātinātājiem un vitamīniem, piemēram, B grupas vitamīniem. Ja vienlaikus ir arī traucēts miegs, ļoti labi palīdzēs melatonīns.

Kognitīvās problēmas bieži vien iet rokrokā ar ožas un garšas traucējumiem, jo nervu šķiedrās ir traucēta nervu impulsu pārvade. Līdz ar to cilvēks lēnāk reaģē, ir tāds kā kavēts. Savukārt matu izkrišana vēsta par nopietnu stresu, pārsvarā tas saistīts ar nervu šķiedru un receptoru bojājumiem, ko izraisījis vīruss.

Lai atveseļošanās procesi notiktu ātrāk un veiksmīgāk, var palīdzēt antioksidanti, piemēram, cinks – tas novērš oksidatīvo stresu nervu šūnās un nervu šķiedrās.



Ja ir cita veida komplikācijas, piemēram, elpas trūkums, arī tad uzlabojumu sniedz antioksidanti. Kā zināms, brīvie radikāļi mūsu organismā izraisa iekaisumu, savukārt antioksidanti palīdz tos “nomedīt” un neitralizēt slimības izraisošos brīvos radikāļus.



Pēdējā laikā pētnieki ļoti uzsver kvercetīna lomu, to uzskata par ļoti iedarbīgu bioflavonoīdu. Turklāt kvercetīns ir tā svarīgā sastāvdaļa, kas palīdz noturēt asinsvadu sieniņu caurlaidību un nepieļaut vēlīnās komplikācijas plaušu asinsvados. Gan kvercetīns, gan melatonīns, kā arī cinks un vitamīni C un D3 ir Latvijā ražota kompleksa preparāta “ImunosilVirufix” sastāvā, tas samazina vīrusu izraisītās iekaisuma reakcijas izpausmes.

Slimojot ar Covid-19 tiek pamatīgi skartas arī plaušas.

– Jā, pēc slimošanas tās izskatās kā pēc smagas kaujas! Lai šis svarīgais orgāns atsāktu pilnvērtīgi darboties, tam vajadzīga palīdzība. Plaušas jau nedarbojas tikai kāskābekļa pārvades ceļi, tās ir arī svarīgs asinsvadu tīkls. Ja kovida slimības laikā ir bojātas asinsvadu sieniņas, var attīstīties vēlīnas, tādas kā trombotiskas komplikācijas. To var mazināt jau pieminētais kvercetīns. Arī C vitamīns ir svarīgs, lai plaušu audi un asinsvadi atgūtu sākotnējo elasticitāti. Turklāt elpas trūkums var būt saistīts ne tikai ar plaušu bojājumu, bet arī ar to, ka skarta sirds.



Pēc slimošanas periodā, atsākot ierastos darba un mājas pienākumus, cilvēks ir ļoti jutīgs, jo ir saņemts liels trieciens imūnsistēmai, organismam cenšoties pārvarēt šo slimību. Tas nozīmē, ka pastāv risks atkal saslimt. Eksistē jau ne tikai Covid-19 infekcija, bet arī citas. Tātad – organismu noteikti vajag stiprināt.

Cik zinu – tiem, kuri ir izslimojuši laboratoriski apstiprinātu Covid-19 infekciju, ir iespējams saņemt medicīnisko rehabilitāciju. Vai tas būtu nepieciešams?

– Ja ir komplikācijas, tad noteikti jāmeklē šāda iespēja. Protams, diezgan labi iespējams sev palīdzēt ar medikamentiem, uztura bagātinātājiem, tomēr ir nianses, kas veiksmīgāk mazināmas ar speciāli izstrādātu rehabilitācijas programmu. Ja visu liekam kopā, iegūstam labāku un ātrāku atveseļošanās efektu. Rehabilitācijā tiek veikti speciāli elpošanas treniņi, elpošanas mazspējas novēršanas vingrinājumi, arī kardiotreniņi. Jāatceras – tas, kas palīdz atveseļoties plaušām, atbalsta arī sirds veselību, un otrādi, šie divi orgāni ir cieši saistīti. Programmā paredzēta arī ārstnieciskā vingrošana, fizioterapijas elementi.

Šobrīd daudziem pasliktinājusies ne tikai veselība, bet sašūpojusies arī emocionālā labsajūta. Turklāt ne tikai tiem, kuri slimojuši ar Covid-19, bet arī daudziem citiem. Cilvēki nonākuši vēl nebijušā situācijā, kas turpinās mokoši ilgi.

– Jā, diemžēl ļoti daudzi cieš no izsīkuma, citus skar izdegšanas sindroms. Tiem, kuri ir izslimojuši Covid-19, emocionālā nestabilitāte var būt arī vīrusa izraisīta.



Ja organisma izdegšana iet rokrokā ar emocionālu labilitāti, depresīvām domām un arī miega traucējumiem, var palīdzēt kompleksie preparāti, kuru sastāvā ir melotonīns. Svarīgi, protams, pozitīvāk skatīties uz dzīvi, slimība nāk un aiziet, un nav jau teikts, ka tā obligāti mani skars.

Vīrusa paveids, kas nodēvēts par omikronu, ātri kļūst dominējošs daudzviet pasaulē. Ar ko tas atšķiras?

– Kā zināms, Covid-19 ir infekcioza slimība, ko izraisa vīruss no koronavīrusu grupas. Sākumā visiem saslimušajiem bija novērojamas līdzīgas klīniskās izpausmes – ļoti augsta temperatūra, sāpes kaklā un klepus. Tam varēja pievienoties elpas trūkums, līdz pat nonākšanai slimnīcas gultā. Pēc tam vīrusa klīniskā seja sāka mainīties, parādījās vēl citi simptomi – ožas un garšas traucējumi, bija arī sūdzības par kuņģa un zarnu trakta problēmām. Šobrīd piedzīvojam nākamo ēru – šis vīruss sāk izpausties kā sezonālā saaukstēšanās, ir aizlikts deguns, iesnas un deguna tecēšana, arī pamatīgas galvas sāpes. Omikrons mazāk skar plaušu sistēmu, retāk veidojas pnemonija, taču tas spēj ļoti ātri vairoties.



Vīruss jau meklē veidus, kā ieceļot cilvēkā, kā skart iespējami vairāk ļaužu. Kā zināms, šis vīruss pārvietojas gaisa pilienu (aerosla) veidā. Ja cilvēkumoka iesnas, skaidrs, ka saslimušais vairāk šķaudīs, tātad līdz ar sekrētu izdalīs vairāk vīrusa daļiņu, tā ātri aplipinot citus. Birojā kāds nošķaudās, un šis cilvēks nenomazgā, nenodezinficē rokas, bet tūlīt pēc tam aizskar kādu priekšmetu telpā, durvju rokturi vai ko citu, tātad vīruss var ātri izplatīties. Slimības lipīgums nenoliedzami ir pamatīgi palielinājies.

Ja runājam par vakcināciju, daudzi baidās no pēcvakcīnu blaknēm.

– Nereti vairāk baidās nevis no vakcīnas, bet no tā, ka var nomirt. Vakcīnām kā jebkuram medikamentam, protams, var būt blakusparādības. Ja vēlas, par tām var izlasīt Valsts zāļu aģentūras informācijā, piemēram, iespējamās blaknes no “Spikevax” potes (ko pazīstam kā vakcīnu “Modernu”):sāpes injekcijas vietā, nogurums, drudzis, galvas, muskuļu un locītavu sāpes, slikta dūša...

Bieži sarunās dzirdēts – ja blakņu nav, sliktāk veidojas antivielas. Vai tā ir?

– Nē, tas atkarīgs no individuālās reakcijas. Nav tādas korelācijas, ka tas, kuram bija augsta temperatūra vai sāpes, iegūst vairāk antivielu.



Daudzi uztraucas, ka ir iespējamas trombotiskas komplikācijas. Taču tās var skart tikai nelielu daļu cilvēku. Lai trombs – šis asins vai limfas receklis– izveidotos, jāsakrīt vairākiem faktoriem, to nevar izprovocēt tikai vakcīna. Ir slimības ar augstāku trombu veidošanās risku, piemēram, onkoloģiskas saslimšanas, cukura diabēts, augsts asinsspiediens un izmainīta asinsvadu struktūra. Tikai vairākiem faktoriem saplūstot, pastāv tromba risks.

Varbūt ir kādi risinājumi, kas palīdz atvairīt iespējamās blaknes pēc vakcinācijas?

– Ļoti ieteicami ir preparāti, kas satur lielas kvercetīna devas, piemēram, jau minētais “ImunosilVirufix”. Tas satur optimālu kvercetīna un C vitamīna kombināciju. Šajā kombinācijā C vitamīns palīdzēs stiprināt asinsvadu sieniņas elastīgas, asinsšūnām būs diezgan grūti pieķerties šīm sieniņām un veidot sabiezējumus. Savukārt kvercetīns uzlabo asinsvadu sieniņu caurlaidību. Ja cilvēks šādu preparātu lieto jau pirms vakcinācijas, ir skaidrs, ka blakusparādības būs minimālas vai arī to nebūs nemaz. Ļoti svarīgs ir arī cinks un D vitamīns, ko satur šis komplekss – tie palīdz veidot imūno atmiņu.

Šo produktu ieteicams lietot, ja plānojat vakcinēties. Arī tad, ja esat vakcinēts, jo šobrīd tas var attālināt iespēju inficēties ar omikrona celmu. Noder arī tam, kurš kādu apstākļu dēļ nemaz negrasās vakcinēties, jo šis preparāts var mazināt iespēju saslimt.

