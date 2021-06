Dabīgas metodes, kas atvieglo fibromialģijas simptomus

Fibromialģijas ārstēšanā parasti izmanto vairāku medikamentu kombināciju kā sāpes samazinošus līdzekļus, antidepresantus, dažreiz arī pretepilepsijas līdzekļus, taču tie var izraisīt dažādas blaknes un ne vienmēr efektīvi samazina simptomus. Pētījumi liecina, ka šīs slimības attīstību ietekmē arī uztura un vides faktori, kas nozīmē, ka ikviens var pats daudz darīt, lai kontrolētu savu veselības stāvokli.

Ideāli būtu, ja darbotos kopā ar pieredzējušu ārstu naturopātu, kurš varētu novērot slimības izpausmes un atveseļošanās gaitu un izveidot atbilstošu ārstēšanas plānu. Taču zinātniski pamatotas metodes, kā holistiski ārstēties no fibromialģijas, ir pat vairākas.

Pievērsieties veģetārai diētai

Kāds pētījums liecina, ka svaigēdāju uzturs, kurā nav iekļauti dzīvnieku valsts produkti, nozīmīgi samazināja fibromialģijas simptomus. Iespējams, šādu pozitīvu efektu varēja gūt tāpēc, ka pētījuma dalībnieki zaudēja svaru, bet to varēja ietekmēt arī antioksidantu un citu nozīmīgu uzturvielu pārpilnība, ko nodrošina svaiga, neapstrādāta augu izcelsmes pārtika. Ja nevēlaties pilnībā pievērsties vegānismam, centieties katru dienu apēst dažādu krāsu augļus un dārzeņus, lai bagātīgi uzņemtu bioloģiski aktīvās vielas.

Lietojiet papildus triptofānu un magniju

Viena no diētām, kas apgādā ar neaizvietojamo aminoskābi triptofānu un minerālvielu magniju, ir Vidusjūras diēta. Tā paredz pārsvarā pārtikt no augļiem, dārzeņiem, pupiņām, pilngraudu produktiem, riekstiem, lietot uzturā garšaugus un garšvielas un uzņemt veselīgās taukvielas, piemēram, lietot olīveļļu. Kāds pētījums liecina, ka šāds uztura plāns, kas nodrošina triptofāna un magnija uzņemšanu, cilvēkiem ar fibromialģiju var samazināt trauksmi un uzlabot garastāvokli. Lūk, galvenie produkti, kuros ir šīs uzturvielas.

Produkti, kas satur daudz triptofāna un magnija:

Triptofāns

Ķirbju sēklas

Lasis

Vista

Pupiņas

Olas

Jūraszāles

Valrieksti

Indijas rieksti

Avotkrese

Magnijs

Mangolds

Spināti

Kokosriekstu piens

Ķirbis

Vista

Medjool dateles

Marakuja

Plekste

Mandeles

Ķirbju sēklas

Nelietojiet glutēnu saturošus produktus

Daži pētījumi liecina, ka fibromialģijas īstais cēlonis var būt glutēna nepanesība, turklāt diēta, no kuras izslēgti glutēnu saturoši produkti, var samazināt fibromialģijas simptomus. Centieties neuzņemt glutēnu vismaz trīs mēnešus un vērojiet, vai radušās kādas pārmaiņas. Ir vērts painteresēties arī par citām pārtikas alerģijām, tāpēc konsultējieties ar uztura speciālistu, kurš, iespējams, ieteiks analīzes un izveidos individuālu diētas plānu.

Izvairieties no pārtikas piedevām

Potenciāli kaitīgu pārtikas piedevu, piemēram, mākslīgā saldinātāja aspartāma un garšas pastiprinātāja mononātrija glutamāta, izslēgšana no uztura var palīdzēt uzlabot stāvokli. Dažos gadījumos pat tikai atteikšanās no pārtikas piedevām ļāvusi atbrīvoties no fibromialģijas simptomiem.

Sportojiet

Aerobie vingrojumi vai fiziskās aktivitātes, kas jāveic stāvus, piemēram, pastaigas, joga vai taiči, var nozīmīgi uzlabot fibromialģijas slimnieku pašsajūtu. Fiziskās aktivitātes atvieglo sāpes, samazina nogurumu un depresiju un uzlabo dzīves kvalitāti. Ja sportošana šķiet pārāk smaga, sāciet ar dažas minūtes ilgu nedaudz palielinātu fizisko slodzi ikreiz, kad jūtaties tai gatavi, piemēram, veicot mājas darbus vai pastaigājoties, un pakāpeniski palieliniet aktivitāšu ilgumu un intensitāti. Pētījumi liecina, ka 20–30 minūtes ilgas vieglas līdz vidējas intensitātes aktivitātes (tādas, kuras veicot var sarunāties) divas trīs reizes nedēļā ir pietiekami, lai samazinātu simptomus.

Apmeklējiet masāžu

Pierādīts, ka dažādi masāžas veidi var atvieglot fibromialģiju. Efektīvākās ir miofasciālā relaksācija, manuālā limfodrenāža un Šiatsu masāža.

Meditējiet

Meditācija var nozīmīgi samazināt fibromialģijas simptomus, tāpēc izbrīvējiet tai laiku. Lietotnē YouTube varat atrast dažādas vienkāršas un pakāpeniski izklāstītas meditācijas pamācības. Ir arī daudz grāmatu un audiogrāmatu par meditāciju.

Izmēģiniet taiči

Regulāra nodarbošanās ar šo seno ķīniešu prāta un ķermeņa vingrināšanu, kurā dziļā elpošana un relaksācija apvienota ar vieglām kustībām, cilvēkiem ar fibromialģiju var veicināt ilgtermiņa uzlabojumu. Kāds pētījums liecina, ka taiči bija efektīvāks par aerobiku, turklāt, jo ilgāk vingrojumus veic, jo izteiktāki ir uzlabojumi. Ja zināt, ka taiči jums nav piemērots, tikpat laba izvēle ir joga – tā var samazināt sāpes un stresu, uzlabot miegu, garastāvokli un celt pašapziņu.

Katru dienu uzņemiet D vitamīnu

Fibromialģiju, tāpat kā daudzus citus veselības traucējumus, kuri izraisa sāpes, saista ar zemu D vitamīna līmeni, un, šķiet, regulāra D vitamīna uzņemšana papildus nozīmīgi samazina sāpes. Varat sākt lietot D vitamīnu uzreiz, taču labāk vispirms pārbaudīt D vitamīna līmeni asinīs un tad pielāgot devu.

Ķīnas tautas medicīna

Tradicionālā Ķīnas tautas medicīna, kas ietver akupunktūru, ārstniecības augu lietošanu un banku masāžu, var efektīvi atvieglot fibromialģijas simptomus.

Apsveriet iespēju lietot citus uztura bagātinātājus

Fibromialģijas terapijā var noderēt vairāki uztura bagātinātāji. Vislabāk konsultēties ar ārstu naturopātu, kas var ieteikt tieši jums piemērotus uztura bagātinātājus un devas. Lūk, vielas, kuru pozitīvais efekts apstiprināts vairākos zinātniskos pētījumos:

5-hidroksitriptofāns (5-HTP)

Mēnesi lietojot šo aminoskābi, cilvēkiem ar fibromialģiju samazinājās vairāki simptomi, tostarp sāpes, jutīgums atsevišķās ķermeņa daļās, rīta stīvums, miega traucējumi, trauksme un nogurums.

Ieteicamā deva: 100 mg trīs reizes dienā.

Koenzīms Q 10

Šis vitamīnam līdzīgais savienojums cilvēkiem, kam ir fibromialģija, atvieglo sāpes, nogurumu, miega problēmas un depresiju.

Ieteicamā deva: 100 mg trīs reizes dienā.

S-adenozilmetionīns (SAMe)

Dažos pētījumos šis populārais uztura bagātinātājs bija efektīvs sāpju, stīvuma un noguruma samazināšanā, turklāt uzlaboja pacientu garastāvokli.

Ieteicamā deva: 800 mg dienā.

L-karnitīns

Šī ir vēl viena aminoskābe, kas atvieglo fibromialģijas simptomus.

Ieteicamā deva: 1500 mg dienā.

Pārbaudiet vairogdziedzeri

Fibromialģijai līdzīgi simptomi var liecināt par hipotireozi jeb palēninātu vairogdziedzera darbību – tas var izpausties kā nogurums, nespēks, nespēja koncentrēties, depresija un muskuļu un locītavu sāpes. Daži eksperti uzskata, ka fibromialģijas cēlonis ir nepietiekama vairogdziedzera aktivitāte. Pārbaudiet vairogdziedzera hormonu līmeni asinīs un, ja nepieciešams, dodieties pie pieredzējuša endokrinologa, lai normalizētu vairogdziedzera darbību.