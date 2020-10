7 soļi, kas uzlabos bērna intelektu

Labās ziņas ir tās, ka nav par vēlu kaut ko darīt pat tad, ja jūsu bērns ir pusaudzis. Pētījumi par smadzenēm rāda, ka to struktūra nav cieta un nemainīga kopš bērnības, kā līdz šim uzskatīja, bet plastiska vai mainīga – atkarībā no uztura un citiem faktoriem (piemēram, no tā, kura smadzeņu puslode tiek nodarbināta).

1. solis

Dodiet bērnam brokastīs proteīnus un neļaujiet viņam iziet no mājas neēdušam

Nav šaubu, ka produkti, kas satur daudz olbaltumvielu, baro mazās pelēkās šūniņas. Piemēram, mazuļiem, kas pirmajās četrās dzīves nedēļās ar uzturu saņēmuši daudz olbaltumvielu, pieaugušā vecumā ir ievērojami augstāks IQ. Londonas Bērnu veselības institūta pētnieki atklājuši, ka proteīnu diēta palielina smadzeņu astainā kodola izmēru, ko saista ar augstāku inteliģenci. Astainais kodols visstraujākos augšanas tempus sasniedz tieši pirmajās četrās nedēļās pēc bērna dzimšanas.

Salīdzinot divas bērnu grupas nu jau pieaugušā vecumā, tiem, kas zīdaiņu vecumā bija saņēmuši daudz proteīna, verbālajā testā bija augstāks IQ, un smadzeņu tomogrāfijas attēlos bija redzams, ka viņu smadzeņu astainais kodols ir lielāks.

Ja bērns no rīta apēd olbaltumvielām bagātīgas brokastis, palielinās viņu modrība, jo proteīns samazina serotonīna līmeni smadzenēs.

Lai gan mēs mēģinām bērnus no rītiem sabarot ar ogļhidrātiem (piemēram, ar brokastu pārslām), tie veicina serotonīna izstrādi un padara bērnu miegainu. Ja tomēr izvēlaties veselīgu sauso brokastu maisījumu, pievienojiet tam riekstus, lai maltītē būtu vairāk olbaltumvielu.

Un sarunājiet ar bērniem, ka brokastis jāēd obligāti. Ja atvases negrib ēst daudz, pagatavojiet nelielu porciju jogurta un tofu kokteiļa, kas arī bagātīgi saturēs olbaltumvielas.

2. solis

Pārliecinieties, ka bērns ēd daudz zaļu (dzeltenu, sarkanu un oranžu) dārzeņu

Arī par šo faktu vairs nav šaubu. Jauni pierādījumi liecina, ka bērniem, kas uzturā lieto daudz augļu un dārzeņu, ir augstāks IQ nekā tiem, kas pārtiek no rūpnieciski ražotiem un saldinātiem produktiem. Analizējot datus, kas iegūti Eivonas ilgtermiņa pētījumā ar vecākiem un bērniem, pētnieki nesen atklāja tiešu saistību starp ēšanas paradumiem un IQ. Pētījums sekoja ap 14 000 bērnu, kas bija dzimuši laikā no 1991. līdz 1992. gadam. Zinātnieki apstrādāja šos datus un, lai novērtētu ēšanas veselīgumu, ieviesa punktu sistēmu. Katram iegūtajam punktam pētnieki konstatēja arī 1,2 IQ punktu pieaugumu. Turpretim katrs punkts, kas tika zaudēts par neveselīgas pārtikas ēšanu, noveda pie IQ krituma par 1,67 punktiem.

Ja jūsu bērni vēl neiet skolā un nākotnē vēlaties, lai viņi būtu īsti gudrinieki, ir īstais laiks izstrādāt pareizu ēdienkarti. Lai gan atteikties no sliktajiem paradumiem nekad nav par vēlu.

3. solis

Atsakieties no fluora tabletēm

Pētījumi liecina, ka fluors ir neirotoksīns, kas uzkrājas smadzeņu audos un ietekmē smadzeņu attīstību. Tomēr, iespējams, jūs un jūsu bērni to uzņem arī negribot. Dzerot fluorizētu ūdeni, ēdot pārtiku un lietojot zobu higiēnas produktus, kuriem pievienots fluors, vidēji mēs uzņemam aptuveni 1000 reižu vairāk fluora nekā jebkuru citu smago metālu.

Jaunākie pierādījumi, kas iegūti Hārvardas pētījumos, apstiprina, ka augsts fluora līmenis dzeramajā ūdenī dramatiski pazemina bērnu IQ. Pētnieki, kas analizēja 27 iepriekš publicētus pētījumus, atklāja tiešu saistību starp IQ punktu skaitu un fluora daudzumu centrālajā ūdens apgādē.

Bērniem, kas dzīvoja reģionos, kur ūdenī bija maz fluora, IQ punktu skaits konsekventi bija par 0,45 punktiem lielāks nekā bērniem no reģioniem ar augstu fluora saturu ūdenī.

Šī atšķirība var būt ļoti svarīga, ja bērns jau tāpat atrodas zemākajā IQ spektra galā, un var radīt vēl lielākas mācīšanās problēmas.

Izvēlieties zobu higiēnas produktus, piemēram, zobu pastu, kas nesatur fluoru. Ja esat noraizējušies par bērnu zobiem, iemāciet viņiem tos pareizi tīrīt un diegot. Tiem, kuriem patiešām ir problēmas ar kariesu, pamēģiniet uzlikt zobiem silantus.

4. solis

Ēdiniet bērnus ar labajiem taukiem

Saraksta augšgalā, protams, ir Omega 3 neaizstājamās taukskābes, kas atrodamas zivju eļļā. Zivju eļļa satur eikozapentaēnskābi (EPS) un dokozaheksaēnskābi (DHS). Ir neskaitāmi iemesli, kādēļ būtu jālieto EPS un DHS un kādēļ tās pārspēj gan linsēklu eļļu, gan citus augu izcelsmes Omega 3 avotus. Linsēklu eļļa satur alfa linolēnskābi (LNS), kas nepieciešama EPA un DHA izstrādei, tomēr daudzums, kas šādi no LNS pārvēršas EPS, ir diezgan neliels. Līdz šim uzskatīts, ka 14% LNS tiek pārvērsti EPS, taču kāds pētījums atklāja, ka tikai 0,2% LNS linsēklu eļļas preparātā tika konvertēts EPS. Salīdzinājumam – zivju eļļā 23% EPS tiek pārvērsti DHS.

Ļoti daudz pētījumu apliecina, ka zivju eļļas preparāti var ievērojami uzlabot mācīšanās spējas.

Kāds neliels pētījums atklāj, ka pietiek trīs mēnešus lietot uztura bagātinātāju, kas satur Omega 3 un Omega 6 taukskābes, lai bērni mācībās par veselu gadu pārspētu savus vienaudžus lasītprasmes ziņā un demonstrētu daudz glītāku un akurātāku rokrakstu.

Smadzeņu uzņēmumi parāda arī daudz augstāku NAA (N-acetilaspartāta) līmeni, kas ir bioķīmisks smadzeņu attīstības indikators. Pētījumā bērni gan tika mudināti arī samazināt ātro uzkodu un gāzēto dzērienu patēriņu un vairāk nodarboties ar sportu.

Turklāt zivju eļļā esošās taukskābes var pasargāt jūsu bērna augošās smadzenes no neveselīgas pārtikas radītajām sekām. Liverpūles universitātē veiktie pētījumi liecina, ka uztura bagātinātāji, kas satur neaizstājamās taukskābes, pasargā smadzenes no iekaisuma, ko var izraisīt neveselīga pārtika un taukvielas.

Ja uzturā lieto daudz rūpnieciski ražotu produktu, tas neļauj smadzenēm izstrādāt jaunas nervu šūnas, jo tiek nomākti hormoni, kas stimulē neironu augšanu, un vienlaikus tiek veicināta iekaisuma molekulu un triglicerīdu izstrāde. Lietojot Omega 3 taukskābes, tās kavē šo triglicerīdu veidošanās procesu un atjauno veselīgu nervu šūnu augšanu.

Nevairieties arī no zivīm. Lai gan ir radušās bažas, ka zivīs ir paaugstināts dzīvsudraba un citu neveselīgu ķimikāliju saturs, pētnieki no Bostonas universitātes Sabiedriskās veselības skolas uzskata, ka labums, ko tās var sniegt, atsver jebkādu negatīvu ietekmi. Viņi saka, ka divas porcijas treknu zivju nedēļā var pasargāt bērnus no uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma.

Ja jūs un jūsu bērns esat veģetārieši, iekļaujiet uzturā daudz linsēklu un portulaka (tas ir vienīgais dārzenis, kas satur Omega 3).

Ja nepieciešams lietot uztura bagātinātājus, uztura speciālists Dr. Leo Galands, grāmatas Superimmunity for Kids autors, rekomendē katru dienu iedzert vienu ēdamkaroti (15 ml) linsēklu eļļas vai tējkaroti (5 ml) mencu aknu eļļas. Cits variants – var lietot 2 ēdamkarotes valriekstu eļļas dienā. Taču jāņem vērā, ka zivju eļļa var samazināt E vitamīna līmeni organismā (arī citu taukos šķīstošu vitamīnu, piemēram, A vitamīna līmeni). Tādēļ, ja dodat bērniem papildus zivju eļļu, jālieto arī vismaz 100 SV E vitamīna (ap 90 mg).

Nenonieciniet piesātinātās taukskābes

Lai gan visi runā, ka piesātinātie tauki bērniem nav vēlami un veicina uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma attīstību, patiesībā tie piedalās vairākos organismam nepieciešamos procesos. Piesātinātās taukskābes lielākoties atrodamas dzīvnieku izcelsmes taukos, kas satur arī daudz A un D vitamīna. Tie ir ļoti būtiski smadzeņu attīstībai. Patiesībā vecāki, kas uzmana, lai viņu bērnu uzturā neparādītos piesātinātās taukskābes, piemēram, neļauj ēst sviestu un gaļu, jo domā, ka tas noteikti novedīs pie UDHS, situāciju var tikai pasliktināt. Dodiet priekšroku sviestam, nevis margarīnam, kā arī pilnpienam, nevis vājpienam (ieteicams lietot ekoloģiski tīru pienu, kas, ja iespējams, nav arī pasterizēts), un jūsu bērna veselībai tas nekaitēs.

5. solis

Uzturieties vairāk svaigā gaisā un saulē

Mūsdienās bērni tik daudz laika pavada iekštelpās, ka gandrīz trīs ceturtdaļām amerikāņu bērnu, kā liecina jaunākie Valsts veselības un uztura pārbaudes pārskata dati, trūkst D vitamīna. Šis skaitlis pārtop par gandrīz 58 miljoniem bērnu ar D vitamīna nepietiekamību vai progresējošu deficītu, kas noved pie augsta asinsspiediena, rahīta un neveselīgiem kauliem. D vitamīns ir svarīgs arī nervu sistēmas veselībai un attīstībai.

Tā kā Latvijā saules gaismas ir vēl mazāk nekā ASV, iespējams, problēma ir vēl nopietnāka. Pētnieki vaino sēdošo dzīvesveidu, kad laiks paiet, skatoties televīziju vai spēlējot datorspēles, kā arī pārspīlētu saules aizsargkrēma lietošanu.

Alberta Einšteina medicīnas koledžas pētnieks Maikls Melameds Ješivas universitātē iesaka gādāt, lai bērni atrodas saules gaismā vismaz 15–20 minūtes dienā. Un vasarā saules krēmu viņš iesaka uzklāt tikai pēc desmit minūtēm, ja vien, protams, bērns uzreiz neapdeg.

6. solis

Izvairieties no metāla

Arī alumīnija sulfāts, ko, tāpat kā fluoru, uzņemam ar dzeramo ūdeni, var radīt smadzeņu bojājumus.

Pēc kāda negadījuma ar 20 000 Kornvolas iedzīvotāju, kas saindējās ar alumīniju, daudzi sāka sūdzēties par atmiņas un koncentrēšanās traucējumiem, bet 400 cilvēkiem simptomi parādījās tikai pēc diviem gadiem. Ūdens rezervuārā, kas piegādāja kornvoliešiem ūdeni, nejauši nonāca 20 tonnas alumīnija.

Kad pētnieki salīdzināja cietušos cilvēkus ar viņu tuviniekiem, atklājās, ka visiem asinīs ir līdzīgs alumīnija daudzums, tomēr citos parametros bija milzīgas atšķirības. Tiem, kas bija dzēruši piesārņoto ūdeni, motoro spēju, atmiņas un koncentrēšanās pārbaudes testā bija daudz sliktāki rezultāti. Tas liek domāt, ka alumīnijs nemaz nenonāca asinīs, bet uzreiz nogulsnējās smadzenēs.

Citi pētījumi liecina, ka saskare ar alumīniju smadzenēs izraisa Alcheimera slimībai līdzīgas pārmaiņas.

Bērniem ar attīstības un uzvedības problēmām asinīs var būt arī paaugstināts svina līmenis. Pētnieki no Dienviddevonas un Rietumdevonas Veselības dienesta pārbaudīja paraugus, kas tika paņemti no 69 problemātiskiem bērniem un atklāja tajos ievērojami vairāk svina nekā 136 kontroles grupas bērnu paraugos. 12% gadījumu šī neirotoksiskā metāla koncentrācija asinīs pat bija toksiska (vairāk nekā 100 mcg/l).

Nekad negatavojiet ēdienu alumīnija traukos un uzstādiet speciālu filtru, kas attīra ūdeni no svina un citiem smagajiem metāliem.

Ja jūsu māja ir veca, pārbaudiet, no kāda materiāla gatavotas ūdens caurules.

7. solis

Piedāvājiet bērnam meditāciju

Zināms, ka meditācija uzlabo smadzeņu uztveri, un šis efekts ir ilglaicīgs. Vairākos pētījumos pārbaudīta meditācijas ietekme uz mūsu spēju reaģēt uz atkārtotiem stimuliem, piemēram, uz gaismas zibšņiem un klikšķiem. Parasti cilvēki pierod pie šiem klikšķiem, un viņu smadzenes uz tiem pārstāj reaģēt. Pētījumi liecina, ka meditētāju smadzenes turpina reaģēt uz stimuliem, kas nozīmē paaugstinātu katra mirkļa uztveri.

Apzināta meditācija (koncentrēšanās uz ikdienišķām aktivitātēm ar visām piecām maņām bez sprieduma izteikšanas) palīdz saglabāt īpašu jutīgumu pret ārējiem stimuliem. Pētnieki no Masačūsetsas galvenās slimnīcas mērīja sīkās pārmaiņas smadzenēs. Viņi izmantoja funkcionālās magnētiskās rezonanses metodi un atklāja, ka pieredzējušiem meditētājiem ir būtiski spēcīgāki signāli smadzeņu nervu struktūrās, kas iesaistās uzmanības koncentrēšanā. Šo smadzeņu darbību var attīstīt laikā gaitā, un tā pastiprinās meditējot. Pētnieki arī atklājuši, ka tās smadzeņu daļas, kas saistītas ar uzmanību, sajūtu apzināšanos, sensorajiem stimuliem un sajūtu apstrādi, bija blīvākas nekā parasti un ka smadzeņu garozas blīvuma palielināšanās bija proporcionāla laikam, kas pavadīts meditējot.

Meditācija ne tikai uzlabo smadzeņu darbību, bet arī integrē emocionālos un kognitīvos procesus, tādējādi palīdzot mācīties intuitīvi. Pētījumā, kur tika izmantota magnētiskā rezonanse, zinātnieki atklāja pierādījumus tam, ka tiek aktivizēta limbiskā sistēma smadzenēs – primitīvā, tā sauktā intuitīvā smadzeņu daļa, kas saistīta ar primitīvajām emocijām jeb nojautu. Uzlabojas novērošanas spējas, un smadzenes uzņem vairāk informācijas, ieskaitot to, kas uztverta intuitīvi.

5 smadzeņu kaitnieki

Ātrās uzkodas

Ēdienkarte, kurā ir daudz bērnu iemīļoto pusfabrikātu, piemēram, zivju pirkstiņi, hamburgeri un citi līdzīgi produkti, kavē jaunu nervu šūnu veidošanos smadzenēs. Tas notiek tāpēc, ka tiek bloķēti hormoni, kas aizsargā neironus un stimulē to augšanu, un vienlaikus vairojas iekaisumu izraisošās molekulas un triglicerīdi.

Lielākā daļa ātro uzkodu satur transtaukskābes, kas kavē taukskābju pārveidošanos garās ķēdes taukskābēs, piemēram, Omega 3.

Ātrās uzkodas ne vien pazemina bērna IQ, bet par 39% pusaudžiem un par 27% jaunākiem bērniem palielina risku iegūt smagā formā astmu. Kādā pētījumā, kur tika iekļauti 319 000 pusaudžu un 181 sešgadnieks no 51 valsts, zinātnieki gribēja atklāt saistību starp viņu uzturu un slimībām. Rezultāti parādīja nepārprotamu sakarību starp ātro uzkodu patēriņu un slimībām, kas saistītas ar imūnsistēmu, piemēram, astmu un ekzēmu.

Ir gandrīz neiespējami pilnībā izslēgt ātrās uzkodas no bērna uztura, tomēr jūs varat samazināt to patēriņu, apzināti nepērkot un neturot šādus produktus mājās.

Gāzētie dzērieni

Ja reiz esam ķērušies pie neveselīgās pārtikas, tad arī gāzētie dzērieni ir tie, kurus noteikti nevajadzētu turēt virtuves pieliekamajā. Jūs varat pielikt savai rīta tējai vai kafijai karoti cukura, taču ikreiz, kad bērns izdzer 330 ml gāzēta dzēriena bundžiņu, viņš norij 10 tējkarotes cukura, kas pilnīgi noteikti neuzlabo viņu spējas mācīties. Pieradiniet bērnu mājās remdēt slāpes ar ūdeni vai sulu.

Kvieši

Kvieši (tāpat kā soja, mieži un rudzi) satur daudz glutamīnskābes un asparagīnskābes, kas var ietekmēt smadzeņu neironus un izraisīt pastiprinātu nervu šūnu receptoru aktivitāti, iespējams, pat nervu bojājumus.

Kvieši ir toksiski smadzenēm, jo ikviens kvieša grauds satur vielu, ko sauc par kviešu dīgstu aglutīnu. Tas ir ļoti toksisks, provocē iekaisumu sirdī, smadzenēs un negatīvi ietekmē imūnsistēmu.

Kviešu antioksidantu aģenti, saukti par fitātiem, traucē uzsūkt minerālvielas (kalciju, dzelzi, cinku un magniju), kas ir ļoti svarīgi augošām smadzenēm.

Ķīniešu ēdieni kārbiņās un bērnu dzērienu saldinātāji

Garšas pastiprinātājs mononātrija glutamāts un mākslīgais saldinātājs aspartāms, ko izmanto diētiskajos dzērienos, tiek uzskatīti par eksotoksīniem, kas bērna smadzenēm var radīt letālas sekas.

Glutamāts var pārtraukt signālu kustību noteiktos neironu ceļos, kas rada atmiņas zudumu un citus smadzeņu garozas sakaru pārrāvumus – līdzīgi tiem, kas konstatēti Alcheimera gadījumos.

Runājot par aspartāmu, vēl vienu eksotoksīnu, ir pierādījumi, ka mākslīgo saldinātāju blaknes bērniem izpaužas vēl asāk, izraisot hiperaktivitāti, zemu inteliģenci, sliktas sekmes skolā un aizkaitināmību.

Izvairieties no saldinātiem bērnu vitamīniem, košļājamās gumijas vai sulas dzērieniem. Un ikreiz, kad pasūtināt ķīniešu ēdienu, palūdziet, lai viņi neber tam klāt mononātrija glutamātu.

Mobilie telefoni

Kādi 200 pierādījumi vai pat vairāk apstiprina, ka mobilie telefoni bojā augoša bērna smadzenes. Papildus tam, ka šādi jūs palielināt smadzeņu audzēja risku, bērniem un pusaudžiem, kas uzaug, lietojot mobilos telefonus, diezgan drīz sāks pasliktināties sekmes, parādīsies uzmanības deficīts, miega problēmas un atmiņas zudums – tā liecina Krievijā veikts pētījums.

Krievijas komisija, kas nodarbojas ar aizsardzību pret nejonizējošo radiāciju, ir vērsusies pie valdībām un ražotājiem un lūgusi, vai nu ierobežot laiku, ko bērni pavada, darbojoties ar mobilo telefonu, vai izstrādāt drošāku tehnoloģiju, kas ņemtu vērā bērna smadzeņu attīstību.

Mūsdienās nedot savam bērnam mobilo telefonu, īpaši pusaudža vecumā, būtu gandrīz neiespējami, tomēr jūs varat mēģināt ierobežot telefona lietošanas laiku un ieteikt nevis zvanīt, bet sūtīt īsziņas, kā arī sazināties ar draugiem sociālajos tīklos.