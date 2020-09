D vitamīns – atbalsts manam skolniekam vīrusu sezonā

Pagājušie pāris mēneši lika novērtēt, cik liela nozīme ir ikdienas mazajiem darbiņiem, kas patiesībā dod tik ievērojamu rezultātu - biežāk mazgāt rokas, vairāk kustēties, uzņemt pietiekami daudz vajadzīgos vitamīnus un minerālvielas, vēdināt telpas utml. Un kā nu ne – ik dienu mēs saskaramies ar vairāk kā 200 dažādu vīrusu, kas ierosina elpceļu sistēmas saslimšanas, tajā skaitā saaukstēšanās vieglākā vai smagākā formā, gripa u.c. Vīrusu sezonas laikā īpaši jāpadomā par mazākajiem ģimenes locekļiem, jo bērni ir gan viena no lielākajām riska grupām, kas var saslimt un ciest no komplikācijām, gan viņu apdzīvotajās vidēs, īpaši skolās, infekciju slimības izplatās visstraujāk. Turklāt neviens nevar paredzēt, vai un kādi izaicinājumi gaidāmi šajā slimošanas sezonā.

Pēdējos gados daudz pētīta D vitamīna loma mūsu pasargāšanā no rudens un ziemas sezonas saslimšanām. Lai iegūtu īpašās saules vitamīna aizsargspējas imunitātes stiprināšanai un noturēšanai aukstajā laikā, D vitamīna līmenis jāsāk celt jau agrā rudenī.

Vairogs pret vīrusu

Jau labu laiku D vitamīna atbildība neaprobežojas tikai ar kaulu veselību vien, kā tika uzskatīts agrāk. Ikviena cilvēka organisma šūna un audi satur D vitamīna receptorus, tādēļ tas ir nepieciešams ikvienai šūnai, tās nobriešanai un darbībai. Pētnieki fiksējuši, ka par imunitāti atbildīgais šūnas receptors kļūst izteikti vājāks, ja netiek uzņemts pietiekams D vitamīna daudzums. Organisms kļūst uzņēmīgāks pret vīrusiem, un būtiski pieaug iespēja saslimst ar dažādām infekciju slimībām.

Daudzi pētījumi ir atklājuši saistību starp nepietiekamu D vitamīna koncentrāciju un elpceļu infekcijas slimībām bērniem. Sākotnēji slimības saikne bija tuberkuloze, bet šobrīd pētījumos parādās dati, kas apstiprina saikni ar vairākām citām augšējo elpceļu infekcijām, piemēram, akūtu vidusauss iekaisumu, deguna blakus dobumu iekaisumu, bronhītu, pneimoniju(1). Kādā Japānā veiktā pētījumā secināts, ka tiem bērniem, kuri regulāri trīs mēnešus lietoja D3 vitamīnu, saslimstība ar sezonālo gripu bija par 58% mazāka, salīdzinot ar skolēniem placebo grupā(2). Savukārt Lielbritānijā veiktais pētījums parādīja, ka katrs 4 ng/ml D vitamīna līmeņa paaugstinājums nozīmē par 7% mazāku risku saslimt ar gripas infekciju(3).

Rīcības plāns

Visprātīgāk D vitamīna līmeņa celšanu uzsākt agrā rudenī. Ierasti aktīvākais vīrusu, gripas un saaukstēšanās laiks ir tieši decembrī, kad vienlaikus ar tumsas iestāšanos, arī organisma rezerves ir krietni patukšotas. Uzsākot aktīvu D vitamīna uzņemšanas kursu agrā rudenī, pat ja šī vitamīna līmeņa rādītāji asinīs ir ļoti zemi, to iespējams pacelt līdz nepieciešamajam līmenim. Lai samazinātu vīrusu elpceļu infekcijas risku, pētnieki norāda, ka D vitamīna līmenim asinīs jābūt virs 50-60 nmol/l rādītāja(4).

Latvijas iedzīvotāju atzinību ieguvis vietējā farmācijas zīmola produkts - LYLsunD3 spreja formas D vitamīns, kura unikālā mikroemulsijas forma padara to īpaši efektīvu. Ir pārbaudīts, ka lietotāji, kuru D vitamīna līmenis bija zem normas vai kritiski zems un kuri izvēlējās LYLsunD3, optimālo D vitamīna līmeņa robežu sasniedza viena mēneša laikā!

Cik daudz D vitamīna ik dienu būtu jāuzņem manam skolēnam? Pirms bērnam noteikt ieteicamo dienas vai nedēļas devu, ieteicams veikt asins analīzes un konsultēties ar savu ģimenes ārstu. Tomēr speciālisti 8 līdz 18 gadus veciem skolēniem iesaka uzņemt ne mazāk par 600 starptautiskām vienībām (SV) saules vitamīna dienā, bet vēlams pat 1000 SV. Mūsu ģimenes ārste norādīja, ka vēlamo nedēļas devu skolēns var lietot arī vienā reizē. Tā kā mūsu mājās pieaugušie lieto efektīvo un jau pārbaudīto LYLsunD3 2000 SV, arī trešklasnieks to izmanto un iepūš zem mēles vitamīnu katru otro dienu, tā dienā uzņemot 1000 SV.

Rūpējoties par dažādajām klientu vajadzībām, vietējais farmācijas zīmols LYL ir izstrādājis trīs dažādus LYLsunD3 produktus:

LYLsunD3 4000 SV- D3 vitamīna nepietiekamības un deficīta novēršanai

LYLsunD3 2000 SV- D3 vitamīna optimāla līmeņa uzturēšanai

LYLsunD3 KID 600 SV- D3 vitamīna optimāla līmeņa uzturēšanai bērniem no 1 līdz 7 gadu vecumam

