Padomi, kā stiprināt imunitāti

Stipra imunitāte aizsargā organismu no dažādiem slimību izraisošiem mikroorganismiem, bet par novājinātu imunitāti var liecināt akūtas elpceļu saslimšanas, nespēks un miegainība. Saaukstēšanās un gripas sezonā imunitāti iespējams stimulēt koncentrētā veidā, uzņemot dažādus vitamīnus, pirms tam gan konsultējoties ar ārstu vai farmaceitu.

Imunitāte un zarnu trakta veselība

Viens no priekšnosacījumiem spēcīgai imunitātei ir zarnu trakta veselība. Cilvēka zarnu traktā atrodas tūkstošiem baktēriju, kurām jābūt līdzsvarā. Ja tas ir izjaukts, tiek negatīvi ietekmēta zarnu mikroflora, kas izpaužas gan kā zarnu trakta traucējumi – vēdera pūšanās, caureja un aizcietējumi –, gan pazemināta imunitāte, jo nenotiek pareiza minerālvielu un vitamīnu uzsūkšanās. Lai to novērstu, palīdz probiotiķi jeb tautā sauktās labās baktērijas un prebiotiķi, kas tās baro. Tos iespējams uzņemt gan ar uzturu, gan uztura bagātinātājiem. Īpaši svarīgi ir lietot probiotiķus pēc ārstēšanās ar antibiotikām.

Kā palīdz C vitamīns un D vitamīns?

Tā kā organismā C vitamīns neveidojas, tas katru dienu jāuzņem ar uzturu. Lai organismā uzturētu vajadzīgo C vitamīna līmeni, pietiek ar ikdienā lietotiem dārzeņiem, augļiem vai ogām ar augstu C vitamīna koncentrāciju. Daudz C vitamīna atrodams paprikā, citrusaugļos, granātābolos, kivi, dzērvenēs un brūklenēs.

Ja gadījies saslimt, C vitamīnu ieteicams uzņemt papildus (no 1000 līdz 2000 mg), tas palīdzēs samazināt slimošanas laiku.

Normālai imūnsistēmas darbībai nepieciešams D vitamīns. Šo vitamīnu pietiekamās devās ir grūti uzņemt ar uzturu, jo produktos tas atrodams reti un mazā koncentrācijā. D vitamīnu var uzņemt ar uztura bagātinātājiem, taču pirms tam noteikti būtu jānosaka tā līmenis asinīs, lai piemeklētu pareizo devu.

Dabīgie līdzekļi

Saaukstēšanās laikā cīnīties ar saslimšanām palīdz arī tautā zināmi dabīgie līdzekļi. Medus, ingvera, citrona tēja ir viens no šādiem superdzērieniem, jo medum piemīt pretiekaisuma un antibakteriālas īpašības, ingvers samazina iekaisumu attīstīšanās risku, bet citrons ir dabīgais C vitamīna avots. Arī dzērveņu morss un upeņu tēja palīdzēs slimošanas laikā, jo šīs ogas satur C vitamīnu, kas ir dabīgais antioksidants un palīdz šūnām atjaunoties un tādējādi arī ātrāk izveseļoties. Tāpat par imunitāti uzlabojošajiem augiem uzskata ehināciju un plūškoku, ko iespējams lietot novārījumos, tinktūras vai sīrupa veidā.