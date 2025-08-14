Ziemeļvidzemes pusē uzradušies īpaši drosmīgi un nebēdnīgi vāverēni, kuri “uzbrūk” cilvēku kājām.
Vidzemes mežos aicina uzmanīties no vāverēm. VIDEO
“Latvijas Valsts meži” brīdina: “Esi uzmanīgs! Vidzemes mežos sastopami īpaši rotaļīgi, aktīvi un draudzīgi vāverēni.” Vāveres ir tik drosmīgas, ka pat skrien virsū cilvēkiem un rāpjas viņiem augšā pa kājām. Šāda dzīvnieku aktivitāte arī mudina meža pastaigu cienītājiem būt vērīgiem, lai nejauši nesamītu kādu kuplasti.
“Latvijas valsts mežu” būvniecības un uzturēšanas speciālists Valters Viks jūlija izskaņā Silvas reģionā (Smiltenes pusē) pamanīja neparastu rosību uz Vijas meža autoceļa: “Pievērsu uzmanību, kad kāda vāveru ģimene kuplā skaitā pārvietojās pa blakus esošo nobrauktuvi. No jautrā bariņa atpalika divi bezbēdnieki, kuri droši iepazina apkārtni un pieskrēja pat sasveicināties.”