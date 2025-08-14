Gēla manikīra meistari ir šokā: no 1. septembra Eiropas Savienībā stājas spēkā stingrs aizliegums
Lai gan nagu kopšanas speciālisti skaistumkopšanas salonos piedāvā dažāda pārklājuma nagu lakas, visiecienītākā klientu vidū ir gēlu laka, kas ir izturīgāka un plaisā mazāk nekā parastā nagu laka. Tomēr no 1. septembra Eiropas Savienībā (ES) stājas spēkā jauns aizliegums, kas ietekmēs tūkstošiem skaistumkopšanas salonu visā ES.
2025. gada 12. maijā Eiropas Komisija publicēja tiesību aktu, kas paredz kosmētikas līdzekļos aizliegto sastāvdaļu sarakstam pievienotu 22 jaunas vielas. To vidū ir arī trimetilbenzoildifenilfosfīna oksīds (TPO), kas tiek izmantots daudzās skaistumkopšanas salonos izmantotās gēla nagu lakās.
Minētā viela gēlu nagu lakās tiek izmantota kā cietinātājs, kas ļauj nagulakai zem UV LED lampas sacietēt. Tomēr saskaņā ar jauno aizliegumu daudziem nagu kopšanas speciālistiem no 1. septembra būs jāpārtrauc darbs ar savām iemīļotajām gēlu nagu lakām, jo atklāts, ka TPO ir ļoti bīstams veselībai. Kā liecina ES zinātniskais novērtējums - minētā viela ir kancerogēna un toksiska reproduktīvajai sistēmai.
ES ierosina salonus pārbaudīt visu UV starojuma iedarbības nagu laku vai želeju sastāvdaļu sarakstu savos salonos un pēc 1. septembra pārtraukt to lietošanu, aizstājot produktus ar tādiem, kuru sastāvā nav TPO. Tāpat ES ierosina izmantot uzticamus piegādātājus, kuri seko līdzi normatīvo aktu prasībām. Jāpiebilst, ka šobrīd ES ir aizliegusi trimetilbenzoildifenilfosfīna oksīda TPO izmantošanu tikai kosmētikas produktos. Vairāki eksperti norāda, ka minētā viela tiek izmantota arī zobu plombās.