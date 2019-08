Mūsdienu bieds - glutēns. Veselie izliekas par slimiem jeb - kad noteikti nevajag atsacīties no glutēna

Cilvēkiem ar celiakiju organisms uztver glutēnu kā indi. Citiem cilvēkiem mēdz būt glutēna alerģija vai nepanesība vieglākā formā – tie varētu būt kādi 7 vai 8 % no visiem ASV iedzīvotājiem. Lai kā arī būtu, aptuveni 30 % no ASV pieaugušajiem iedzīvotājiem vai nu mēģina izvairīties no glutēna, teic mārketinga firmas “NPD Grupa” pārstāvis.

Pastāv trīs biežākās kļūdās bezglutēna uztura izvēlē, ja vien jums nav celiakija vai glutēna nepanesība.

1. Glutēnu nesaturošs nenozīmē, ka tas ir produkts “bez grēka”.

Nav nekādu pierādījumu, ka, izslēdzot glutēnu no uztura, jums būs vieglāk samazināt svaru. Kad kāds ar celiakiju slims cilvēks izslēdz no uztura glutēnu un zaudē svaru, iemesls drīzāk meklējams tajā, ka viņš pārstāj ēst visus rūpnieciski pārstrādātos produktus, kuri tika ēsti iepriekš (rafinētu miltu maize, pasta, krekeri). Šie ēdieni ir bagātīgs glutēna avots, bet tas nepadara glutēnu par vainīgo.

Ja jūs kļūstat nedaudz tievāki, atsakoties no glutēna, visticamāk, esat izslēguši no uztura lielu daļu rūpnieciski ražoto, kalorijām bagātīgo produktu, piemēram, ceptus un fritētus ēdienus, picas, dažādas uzkodas un našķus, ko pārdot iepakojumos, un maizes. Taču daudzi bezglutēna produkti var būt pat vairāk piesātināti ar kalorijām nekā tie, kas satur glutēnu. Tā ir, kad ražotāji aizvieto glutēnu ar papildu taukvielām un cukuru.

2. Bezglutēna produkti var saturēt papildu piedevas.

Bezglutēna mode ir ļāvusi izaugt veselai industrijai ar bezglutēna uzkodām un produktiem, kas satur dažādas apšaubāmas pārtikas piedevas un konservantus, rafinēto cukuru un citas sastāvdaļas, kam nav nekādas uzturvērtības. Piemēram, bezglutēna produktos jūs bieži vien atradīsiet šos produktus.

* Tapiokas ciete. Tā ir viena no galvenajām sastāvdaļām, kas tiek izmantota, lai aizstātu kviešu miltus. Šī ciete ir bagātīgs ogļhidrātu avots, kas tikpat kā nesatur šķiedrvielas, taukus, olbaltumvielas, vitamīnus vai minerālvielas un pamatā sniedz tikai tukšas kalorijas, kas var likt cukura līmenim pacelties augstāk un straujāk, nekā to dara rafinētais cukurs.

* Rīsu ciete, rīsu milti un brūno rīsu sīrups. Rīsi ir ļoti bieži sastopami bezglutēna diētās, taču tie ir arī smagi piesārņoti ar arsēnu. pēc Starptautiskās vēža izpētes aģentūras datiem, arsēns tiek klasificēts kā pirmās grupas kancerogēns. 7 2012. gadā Consumer Reports uzņēmums pārbaudīja vairāk nekā 200 produktu un atklāja vērā ņemamu arsēna daudzumu vairāku firmu rīsos (īpaši brūnajos), rīsu pastā, rīsu miltos, rīsu krekeros, brūno rīsu sīrupā un rīsu galetēs. Tā var būt problēma cilvēkiem, kas ievēro bezglutēna diētu, jo rīsi ir daudzu bezglutēna produktu sastāvā.

* Kukurūza un soja. Kukurūzas un sojas sastāvdaļas (kukurūzas milti, ciete, kukurūzas sīrups, sojas pupiņu eļļa un sojas lecitīns) ir daudzās bezglutēna pastās, krekeros un cepumos. Kad jūs uz etiķetes redzat jebko, kas ir taisīts no konvencionāli audzētas kukurūzas un sojas, varat būt droši, ka tas būs ģenētiski modificēts, ja dzīvojat ASV, jo tur lielākā daļa kultūraugu ir ģenētiski modificēti. Šos kultūraugus apstrādā arī ar herbicīdu glifosfātu, kas uzkrājas augos un, kā atzinusi Pasaules Veselības organizācija, var būt “iespējami kancerogēns”. Uzskata arī, ka glifosāts iznīcina labās zarnu trakta baktērijas.

* Pievienotais cukurs. Bezglutēna produktos izmanto cukuru, lai atgūtu garšas, kas tiek pazaudētas, kad no produkta jāizņem graudi. Ir gandrīz neiespējami atrast bezglutēna produktu, kam nebūs papildus pievienots rafinētais cukurs. Patiesībā jūs bieži vien redzēsiet uz etiķetēm cukuru dažādās tā formās: kukurūzas sīrups, maltodekstrīns, dekstrīns, cukurs un tā tālāk. Un ja vien sastāvdaļu sarakstā nav īpaši uzsvērts, ka tas ir cukurniedru cukurs, ASV tas visbiežāk būs cukurs no ģenētiski modificētām cukurbietēm.

* Ksantāna sveķi. Kad glutēnu izņem no dažādiem konditorejas izstrādājumiem, lai uzlabotu to tekstūru un padarītu šos produktus mīkstākus, pārtikas uzņēmumi bieži vien tiem pievieno ksantāna sveķus. Ziniet, ka ASV tos visbiežāk izdala no ģenētiski modificētas kukurūzas, un jutīgākiem cilvēkiem tie var izraisīt alerģijas un kuņģa zarnu trakta problēmas.