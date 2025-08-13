Viktors Orbāns: Krievija ir uzvarējusi karā Ukrainā
Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns paziņojis, ka Krievija ir uzvarējusi karā Ukrainā, uzsverot, ka jautājums ir tikai par to, kad un kādos apstākļos Rietumi atzīs šo faktu un kādas būs sekas, ziņo “Reuters”.
Intervijā “Patriot” “YouTube” kanālam viņš sacīja, ka Ukraina šo karu ir zaudējusi, bet Krievija — uzvarējusi, piebilstot, ka pašreizējā retorika par to, ka nav skaidrs, kurš uzvarēs, neatbilst realitātei.
Orbāns, kurš saglabājis ciešas attiecības ar Vladimiru Putinu arī pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī, bija vienīgais Eiropas Savienības līderis, kas neparakstīja kopīgo paziņojumu par Ukrainas tiesībām pašai lemt savu nākotni. Viņš stingri iebilst pret Ukrainas iestāšanos ES, apgalvojot, ka tas kaitētu Ungārijas zemniekiem un ekonomikai, kā arī ir atteicies sūtīt ieročus Ukrainai.
Premjers kritizējis Eiropas Savienības kopīgo nostāju, saucot to par “smieklīgu un nožēlojamu”, un brīdinājis, ka Eiropa ir palaidusi garām iespēju vest sarunas ar Putinu Džo Baidena administrācijas laikā. Tagad, pēc viņa domām, pastāv risks, ka Eiropas nākotne tiks izlemta bez tās dalības: “Ja tu neesi pie sarunu galda, tu esi ēdienkartē.”
Orbāns izteicās, ka, kad pie sarunu galda sēdīsies ASV un Krievijas līderi, Eiropa nedrīkst tikai “bļaut no malas”, bet tai jābūt pilntiesīgai sarunu dalībniecei.