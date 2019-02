Kopumā patlaban atmaksa veikta 5500 eiro apmērā, bet iesniegums par veikto brīvprātīgo veselības apdrošināšanas iemaksu atmaksu līdz šim saņemts no 180 iedzīvotājiem.

Štālberga skaidroja, ka pirms atmaksas veikšanas NVD iedzīvotājiem sniedz skaidrojumu, ka atbilstoši šobrīd spēkā esošajiem normatīviem, lai no šī gada 1.jūlija varētu saņemt pilno valsts apmaksāto medicīnas pakalpojumu apjomu, būs jābūt apdrošinātam, līdz ar to, ja iedzīvotājs būs atguvis brīvprātīgo iemaksu, bet no 1.jūlija vēl arvien nebūs valsts apdrošināto personu lokā, viņam šī iemaksa būs jāveic atkārtoti.

NVD līdz šim saņēmis brīvprātīgās veselības apdrošināšanas iemaksas vairāk nekā 805 000 eiro apmērā. Šīs iemaksas veikuši vairāk nekā 5500 iedzīvotāji.

Kā ziņots, veselības ministre Ilze Viņķele (AP) apsver vairākas iespējamās alternatīvas līdz galam vēl neieviestajai veselības aprūpes pakalpojumu divu grozu sistēmai, intervijā norādīja Viņķele.

Veselības ministre Ilze Viņķele. (Foto: LETA)

Ministre skaidroja, ka lēmums par sociālās apdrošināšanas iemaksu palielināšanu par vienu procentpunktu ir saglabājams, tomēr tas, ministres ieskatā, būtu jāattiecina arī uz citiem legālās nodarbinātības veidiem, tostarp mikrouzņēmuma režīmā strādājošajiem, patenta maksājumu veicējiem un autoratlīdzību saņēmējiem.

Viņķele sacīja, ka nesen pieņemtajam Veselības aprūpes finansēšanas likumam "gadījās ķibele", proti, daļa cilvēku, kuri ir legāli nodarbināti nonāca "mistiskajā nodokļu nemaksātāju kategorijā". Tomēr ministre uzskata, ka tiem, kurus Latvijas valsts uzskata par legāli nodarbinātiem, jābūt pieejamai pilnai veselības aprūpei.

Pēc Viņķeles paustā, līdz 1.jūlijam jābūt izlabotam vai pārrakstītam Veselības aprūpes finansēšanas likumam, un jau tagad pārrunāti vairāki iespējamie scenāriji, kas tiks piedāvāti sabiedrībai, valdībai un Saeimai.

Ministre sacīja, ka februārī notiek aktīvas diskusijas Veselības ministrijas (VM) iekšienē, kā arī ar Nacionālo veselības dienestu, partneriem un ekspertiem. Vēlākais līdz aprīlim valdībai tiks piedāvāta koncepcija, par kuru izšķirties.