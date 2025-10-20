VUGD glābj astoņus cilvēkus no degošas mājas Mazo Nometņu ielā
112
Šodien 09:57
FOTO: Āgenskalnā piecstāvu ēkā izcēlies ugunsgrēks - glābēji ar liesmām cīnījās vairākas stundas
Svētdienas vakarā, plkst. 18.10, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu uz Mazo Nometņu ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas ceturtajā stāvā izcēlās ugunsgrēks.
Kā informē VUGD, piecstāvu dzīvojamās mājas ceturtajā stāvā dega dzīvoklis un starpstāvu pārsegums 55 m² platībā.
No degošās ēkas ar glābšanas masku palīdzību izvesti un izglābti astoņi cilvēki, savukārt pirms glābēju ierašanās no ēkas pašu spēkiem evakuējās vēl septiņi cilvēki.
VUGD darbs notika sarežģītos apstākļos, jo liesmas bija izplatījušās starpstāvu konstrukcijās. Ugunsgrēka dzēšanas darbi noslēdzās plkst. 22.51.
Notikuma apstākļi tiek skaidroti.