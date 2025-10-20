Skatītāji sajūsmā! “Riga Fashion Week" grandiozi atklāj ar tērpu mākslinieces Sandras Silas ikoniskajām latviešu kinofilmām radīto tērpu skati. FOTO, VIDEO
Viens no šī gada gaidītākajiem modes notikumiem "Riga Fashion Week" (Rīgas modes nedēļa) tika atklāta ar īpašu modes skati, kas veltīta latviešu kino. Modes skates starmešu gaismā bija tērpu mākslinieces Sandras Silas radītie tērpi tādām ikoniskām pašmāju kinofilmām kā “Cilvēka bērns” “Rīgas sargi”, “Sapņu komanda 1935” , “Dvēseļu putenis”, “Tīklā. TTT leģendas dzimšana” un daudzām citām.
Nav noslēpums, ka tērpi uz skatuves un kinomākslā spēlē būtisku lomu: tie ir gan vizuāls elements, gan stāsta – rakstura, laika un vietas – kods. Sandra Sila ir viena no vadošajām kino tērpu māksliniecēm Latvijā, kuras karjera aizsākās 1981. gadā, kā asistentei strādājot pie tērpu radīšanas leģendārajai režisora Jāņa Streiča kinofilmai “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”. Kopš savas debijas kino māksliniece ir radījusi tērpus virknei citu ievērojamu latviešu kino darbu, tostarp “Cilvēka bērns”, “Vilkaču mantiniece”, “Rūdolfa mantojums”, “Rīgas sargi”, “Sapņu komanda 1935”, “Nameja gredzens”, “Dvēseļu putenis” u. c.
Sandras Silas daiļradei veltītā modes skate norisināsies Rīgas modes nedēļas atklāšanas pasākumā 20.oktobrī filmēšanas paviljonā LED Unit, tādējādi godinot mākslinieces ieguldījumu Latvijas kino un modes industrijas attīstībā. Modes skatē, kuras režiju veido aktrise Ieva Florence-Vīksne, tērpus demonstrēs īpaši modeļi – aktieri, kuru atveidotie varoņi tikuši ietērpti šajos tērpos spožākajās latviešu kinolentēs: Zane Jančevska, Rēzija Kalniņa, Agnese Budovska, Inga Alsiņa, Māris Grigalis, Mārtiņš Počs, Raimonds Celms, Kristīne Beļicka, Jānis Āmanis, Ieva Aleksandrova, Marta Lovisa Jančevska, Jānis Elsts, Ģirts Krūmiņš, Oto Brantevics, Grēta Trušiņa, Artūrs Putniņš u. c.
“Šajā Rīgas modes nedēļas sezonā mēs iezīmējam jaunu apvārsni, paplašinot ierasto modes uztveri un parādot, ka mode nedzīvo tikai uz mēles, veikalu skatlogos vai ielās, bet arī kino. Šī modes skate, kas ir veltījums Latvijas kino, ļaus skatītājiem, caur modes prizmu lūkojoties, gan ieraudzīt, gan izdzīvot dažādus laikmetus, raksturus un stāstus. Tērpi kino ir atsevišķa modes valoda – stilizēta, laikmetīga un emocionāli piesātināta. Atklājot Rīgas Modes nedēļu ar šo Sandras Silas modes skati, mēs atvērsim jaunu lappusi stāstā par identitāti, vēsturi un mākslu,” stāsta Jeļena Strahova, Rīgas modes nedēļas rīkotāja.
Modes skates apmeklētājiem būs unikāla iespēja apskatīt tērpus no režisora Dzintara Dreiberga filmas “Tīklā. TTT leģendas dzimšana” vēl pirms filmas pirmizrādes, kas notiks 6. novembrī. Spēlfilma balsīta uz patiesiem notikumiem, aizvedot skatītājus uz 20. gadsimta vidu – padomju varas okupētās Latvijas Rīgu, kur dzimst sieviešu basketbola komanda “TTT”, kas drīz vien kļūs par Eiropas un pasaules basketbola fenomenu. Filmas galvenā varone ir pirmā komandas “TTT” kapteine Dzidra Uztupe-Karamiševa, kuru filmā atveido aktrise Agnese Budovska. Filmā piedalās arī Jēkabs Reinis, Artūrs Skrastiņš, Artūrs Smoļjaņinovs, Rēzija Kalniņa, Evelīna Otto, Gatis Gāga, Marta Lovisa Jančevska, Raimonds Celms, Natālija Živeca, Anatolijs Fečins u. c.
“Katrā kino kostīmā slēpjas cilvēks ar savu stāstu. Kino tērpi nav tikai dekorācija, – tie atklāj varoņa iekšējo pasauli, laikmeta garu un sociālo identitāti. Filma “Tīklā. TTT leģendas dzimšana” ir īpaša – tajā tērpi kļūst par drosmes, komandas gara un varonības simboliem. Paldies manām skolotājām Večellai Varslavānei un Skaidrai Deksnei, kas ievadīja mani kino tērpu pasaulē, un visiem režisoriem, ar kuriem man bijis gods strādāt: Dzidrai Ritenbergai, Gunāram Cilinskim, Jānim Streičam, Pēterim Krilovam, Jevgēņijam Paškēvičam, Arvīdam Krievam, Brigitai Eglītei, Ilonai Brūverei, Aigaram Graubam, Andrejam Ēķim un Dzintaram Dreibergam,” stāsta tērpu māksliniece Sandra Sila.