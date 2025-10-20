Apklususi laikmeta balss: aizsaulē devies leģendārais latviešu dziedātājs Ilmārs Dzenis
93 gadu vecumā aizsaulē devies leģendārais trimdas latviešu dziedātājs un dziesmu autors Ilmārs Dzenis. Par viņa aiziešanu savā "Facebook" kontā pavēstīja ASV Floridas štata Sentpītersbergas latviešu biedrība.
Biedrības mājaslapā vēstīts, ka Ilmārs Dzenis aizsaulē aizgājis 15. septembrī.
Jauns.lv sazinājās, ar slavenās ASV latviešu grupas "Čikāgas piecīši" dalībnieci Loriju Vudu, kura apstiprināja šo skumjo vēsti.
"Ir cilvēki, kuru balss kļūst par laikmeta elpu. Ilmārs Dzenis — sirsnīgais dziedātājs, kurš aiznesa Latvijas melodiju pāri okeānam, — pieder tieši šiem cilvēkiem. Viņa dziesmas atbalsoja gan Čikāgas pievakarēs, gan Latvijas estrādēs, bet pēdējos gados — zem saulainajām Floridas palmām, kur viņš atrada savu mieru," teikts biedrības vēstījumā.
Dzenis dzimis 1931. gadā Daugavpilī skolotāju ģimenē, vēlāk ģimene pārcēlās uz Jelgavu. Otrā pasaules kara laikā māte ar Ilmāru devās bēgļu gaitās uz Vāciju, kur nonāca Eslingenes bēgļu nometnē. Muzicēja vietējā ballīšu ansamblī. Pēc pārcelšanās uz dzīvi ASV bija strādnieks metalurģijas uzņēmumā Čikāgā, līdztekus studēja augstskolā, ieguva būvinženiera tiesības. 1961. gadā sāka darboties grupā "Čikāgas piecīši", kur bija solists. 1972. gadā Dzenis pameta "Čikāgas piecīšus" un uzsāka solokarjeru, kuras laikā izlaida 12 albumus. Kopš 1991. gada Ilmārs Dzenis vairākkārt (1991, 1994, 1997, 2001) rīkoja apjomīgas koncertturnejas pa Latviju, 2002. gadā kopā ar grupu "Emburgas zēni" arī Kanādu un ASV.
Koncertējis ASV, Kanādā, Austrālijā, bet pēc neatkarības atjaunošanas arī Latvijā. Savā daiļradē izmantojis populāras latviešu dziesmas, kā arī ārzemju autoru dziesmas ar saviem vārdiem.