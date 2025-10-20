Vairāki Jelgavas jaunieši pamet partiju "Progresīvie" - norāda uz intrigām, mobingu un vērtību nodevību
Iesniegumu par izstāšanos no partijas iesnieguši Jelgavas nodaļas līdzpriekšsēdētājs Renārs Karlinskis un nodaļas biedri Liāna Rumpe, Mārcis Krēgers un Henrijs Strods. Trīs no viņiem šogad kandidēja Pašvaldību vēlēšanās Jelgavā no “Progresīvo” saraksta, kur jauniešu bloka sastāvā startēja arī Marta Anna Antonišķe – viņa nebija partijas biedre un, redzot notiekošo, par tādu arī nekļuva.
Renārs Karlinskis sociālajā tīklā “Facebook” uzsver, ka tas nebija impulsīvs lēmums, bet gan izsvērta rīcība, ko veicinājuši vairāki iemesli – intrigu vērpšana biedru starpā, lobēšanas ietekmē pieņemti lēmumi, vērtību nodošana un tīša apmelošana, lai ierobežotu jauniešu iespējas.
Karlinskis kritizē arī partijas pārlieku koncentrēšanos uz Rīgu, atstājot novārtā reģionus, kā arī Jelgavas saraksta līderes Santas Lismanes attieksmi pret jauniešiem, kas, pēc viņa teiktā, izpaudusies kā mobings un bosings. Par “pēdējo salmiņu”, kas novedis pie aiziešanas, Karlinskis nosauc Elīnas Pinto aiziešanu no partijas, kuru viņš dēvē par savu iedvesmotāju un skolotāju.
Noslēgumā jaunietis pateicies visiem, kas viņu atbalstījuši un iedvesmojuši, īpaši Elīnai Pinto, Mārim Graudiņam un Līgai Rasnačai, kā arī komandas biedriem un vēlētājiem. “Esmu guvis lielisku pieredzi, taču man nav pa ceļam ar spēkiem, kas liek iet pret manām vērtībām,” viņš raksta.
Pinto ierakstā sociālajos tīklos skaidroja, ka šis lēmums neesot bijis pēkšņs vai viegls: "Esmu to pieņēmusi, izsverot cilvēciskās vērtības, kā arī partijas attīstības virzienus, tostarp Latvijas reģionos.”
Viņa izteica pateicību partijas biedriem par gūto pieredzi, norādot, ka visvērtīgākais viņai bijis atbalsts, ko šajā laikā guvusi no cilvēkiem visā Latvijā un ārpus tās. "Tas ir nostiprinājis manu pārliecību, ka arī ārpus partijas jāturpina darbs cilvēcīgākai, zaļākai, godīgākai, eiropeiskākai un drošākai Latvijai," pauda Pinto.