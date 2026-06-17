Sākas ogu un dārzeņu sezona - kā vasaras labumus saglabāt ilgāk svaigus?
Vasarā pieejams daudz svaigu vietējo produktu – no dārzā audzētiem garšaugiem un dārzeņiem līdz sezonālām ogām un augļiem. Šos vasaras labumus gribas baudīt pēc iespējas ilgāku laiku, taču reizēm ir grūti tos saglabāt svaigus. Daži vienkārši uzglabāšanas padomi var palīdzēt saglabāt pārtikas produktus svaigus ilgāku laiku, lai iepirkties būtu jādodas retāk, mazāk pārtikas būtu jāizmet un vienlaikus varētu ietaupīt naudu.
Uzglabā produktus pareizi
Pareiza uzglabāšana ir galvenais nosacījums, lai pārtiku ilgāk saglabātu svaigu. Viens no svarīgākajiem principiem ir ļaut produktiem “elpot”. Daudzi dārzeņi, tostarp gurķi, burkāni, bietes un kāposti ilgāk saglabā svaigumu, ja tos uzglabā grozos, tīklos vai traukos, kas nodrošina gaisa cirkulāciju, saka IKEA Ēdināšanas nodaļas vadītājs Oļegs Soročins.
Tikpat svarīgi ir zināt, kuri produkti jāuzglabā ledusskapī. Lapu zaļumus, svaigus garšaugus, brokoļus, ziedkāpostus, kāpostus, Briseles kāpostus un sagrieztus dārzeņus vajadzētu pēc iespējas ātrāk ievietot ledusskapī. Vasaras ogas jāuzglabā nemazgātas un ledusskapī – tās jāmazgā tikai pirms ēšanas. Tādus sakņaugus kā burkānus, bietes un redīsus ieteicams uzglabāt vēsumā, savukārt tomātus vislabāk glabāt istabas temperatūrā, līdz tie ir pilnībā nogatavojušies, bet kartupeļus, sīpolus un ķiplokus jāuzglabā vēsā, tumšā vietā.
“Vēl ieteicams augļus un dārzeņus glabāt atsevišķi, tādējādi tiks paildzināts šo produktu svaigums. Piemēram, āboli un tomāti var veicināt blakus novietoto dārzeņu un lapu zaļumu ātrāku nogatavošanos, kā arī to sabojāšanos. Salātus, spinātus, dilles, pētersīļus, gurķus, brokoļus un burkānus ieteicams glabāt no tiem atsevišķi,” piebilst IKEA Ēdināšanas nodaļas vadītājs.
Sakārtot ledusskapi un pieliekamo, lai samazinātu pārtikas atkritumus
“Kārtība ļauj labāk pārredzēt ledusskapja saturu un laikus izlietot produktus, pirms tie sabojājas. Ja atvēlēsi ledusskapī īpašu vietu produktiem, kas jāizmanto visātrāk, tas samazinās iespēju, ka kāds produkts paliks nepamanīts. Šim nolūkam var palīdzēt caurspīdīgi ledusskapja organizatori, kas ļauj vieglāk pārskatīt tā saturu, nodrošina gaisa cirkulāciju un produktiem ir vieglāk piekļūt,” saka Soročins.
Tādi svaigi garšaugi kā pētersīļi, dilles, koriandrs, piparmētra un maurloki ir iecienīti daudzās mājsaimniecībās, jo īpaši vasarā, taču tie var ātri zaudēt svaigumu. Īpaši garšaugu uzglabāšanas trauki var palīdzēt saglabāt zaļumus svaigus līdz pat 2-3 nedēļām. Trauka apakšā var ieliet ūdeni, lai saglabātu mitrumu, bet caurspīdīgais vāks ļauj ērti piekļūt zaļumiem.
“Vienkārši risinājumi var radīt ievērojamus uzlabojumus. Caurspīdīgas uzglabāšanas kārbiņas ļauj vieglāk aplūkot ledusskapja saturu, bet trauki, ko var salikt vienu uz otra, palīdz maksimāli izmantot pieejamo telpu. Izvelkamie organizatori ir īpaši noderīgi tādiem mazākiem produktiem kā ogas, garšaugi un sieri, kas var viegli pazust starp lielākiem produktiem. Grozāmie paliktņi ļauj skaidri pārskatīt burciņas, mērces un garšvielas, kas glabājas ledusskapja aizmugurē,” norāda Soročins.
Neļauj labiem produktiem iet zudumā
“Produkti, kas sāk zaudēt svaigumu, bieži vien joprojām ir pilnībā lietojami. Tādus savītušus garšaugus kā dilles, pētersīļi vai sīpolloki iespējams atsvaidzināt aukstā ūdenī vai sasmalcināt un sasaldēt lietošanai vēlāk. Mīksti burkāni bieži vien var atgūt kraukšķīgumu pēc peldes ledusaukstā ūdenī, savukārt salātiem, spinātiem un rukolai var palīdzēt neilga pamērcēšana ledainā ūdenī,” saka IKEA ēdināšanas nodaļas vadītājs.
Pārgatavojušos tomātus iespējams izmantot zupās, mērcēs vai ceptos ēdienos, bet ļoti nogatavojušās ogas var sasaldēt smūtijiem, desertiem vai izmantot ievārījumos. Tā vietā, lai izmestu dārzeņu mizas un atgriezumus, izmanto tos buljona pagatavošanai. Vienkārši novāri tos ūdenī, nokās un sasaldē buljonu ledus gabaliņu traukos, lai to vēlāk izmantotu zupās, mērcēs un citos ēdienos.