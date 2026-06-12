Līgo tuvojas: ko vēl paspēt sagādāt mājai, pagalmam un svētku galdam?
Līgo svētki parasti pienāk ātrāk, nekā šķiet. Vēl tikko bija sajūta, ka laika ir gana, bet pēkšņi jāpārbauda, vai pietiek krēslu, vai darbojas āra lampa, vai ir pagarinātājs, trauki, termoss un viss pārējais, kas lauku mājā vai pagalmā svētku vakarā kļūst ļoti vajadzīgs.
Tieši pēdējās dienās pirms svētkiem visbiežāk atklājas, ka pietrūkst nevis lielu lietu, bet praktisku sīkumu. Vienam vajag papildu solu pie galda, citam āra apgaismojumu, vēl kādam skaļruni mūzikai, ventilatoru karstai dienai vai instrumentu, lai ātri salabotu kādu dārza mēbeli.
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Sāc ar vietu, kur visi sēdēs
Līgo vakarā galvenais notiek tur, kur cilvēki satiekas: pie galda, pagalmā, zem ābeles, uz terases vai pie ugunskura. Tāpēc pirms domāt par dekorācijām, vērts pārbaudīt pašu praktiskāko: vai visiem būs kur apsēsties.
Papildu krēsli, saliekams galds, sols, pleds vai āra paklājs var izrādīties ļoti noderīgs, īpaši tad, ja ciemiņu skaits līdz pēdējam brīdim mainās. Lauku mājās bieži vien izlīdz ar to, kas jau ir: dārza soliņu, vecu koka galdu, krēsliem no virtuves vai segām, ko izklāt zālē. Tomēr pirms svētkiem ir vērts pārskatīt, vai viss ir stabils, tīrs un lietojams.
Ērtas sēdvietas nav tikai praktisks jautājums. Tās nosaka arī vakara ritmu. Ja cilvēkiem ir ērti, sarunas pie galda turpinās ilgāk, bērni var piesēst starp skraidīšanu, bet saimniekiem nav jādomā, kur vēl kādu nosēdināt.
Apgaismojums maina visu vakara sajūtu
Dienā pagalms var izskatīties gatavs svētkiem, bet vakarā ātri kļūst skaidrs, vai ir padomāts par gaismu. Āra lampa, pagarinātājs, laternas, galda lampiņa vai pat vienkāršs kabatas lukturītis var būt tas, kas padara vakaru daudz ērtāku.
Apgaismojums īpaši svarīgs vietās, kur cilvēki pārvietojas: no mājas uz galdu, no pagalma uz ugunskura vietu, līdz šķūnim vai labierīcībām. Ja svētkos piedalās bērni vai vecākā paaudze, par to ir vērts padomāt vēl rūpīgāk.
Nav nepieciešams pārvērst pagalmu par izgaismotu skatuvi. Pietiek ar dažiem praktiskiem gaismas punktiem, kas ļauj droši pārvietoties un vienlaikus rada mājīgu noskaņu.
Skaņa, mūzika un mazās lietas noskaņai
Līgo vakarā mūzikai bieži ir sava vieta. Kādam tās ir tautasdziesmas, citam radio fonā, vēl kādam ģimenes dziesmu saraksts no telefona. Tāpēc pirms svētkiem vērts pārbaudīt, vai ir skaļrunis, lādētājs, vads vai pagarinātājs, ja mūzika plānota ārā.
Tehnika nav svētku galvenā daļa, bet tā var palīdzēt radīt noskaņu. Īpaši tad, ja pie galda satiekas vairākas paaudzes un katram ir sava mīļākā dziesma.
Svarīgi gan neaizrauties. Līgo vakaram piestāv dzīva saruna, smiekli, bērnu balsis un ugunskura sprakšķēšana. Mūzika lai paliek kā papildinājums, nevis vakara galvenais varonis.
Svētku galdam vajadzīga ne tikai pārtika
Domājot par Līgo galdu, parasti pirmais nāk prātā siers, pīrāgi, maize, zaļumi un dzērieni. Taču pašā vakarā bieži vien izrādās, ka pietrūkst pavisam citu lietu: papildu šķīvju, glāžu, naža, dēlīša, bļodas, termosa, aukstumkastes vai paplātes.
Ja svētki notiek ārā, īpaši noderīgas ir lietas, ko var viegli pārvietot no virtuves uz pagalmu. Paplātes, lielākas bļodas, dzērienu trauki un vienkārši servēšanas risinājumi palīdz izvairīties no nepārtrauktas skraidīšanas turp un atpakaļ.
Labi sagatavots svētku galds nav tas, kur viss ir jauns un perfekti saskaņots. Tas ir galds, pie kura cilvēkiem ir ērti, ēdiens ir pa rokai un saimnieki var apsēsties kopā ar pārējiem.
Pagalmam un dārzam noder pēdējā pārbaude
Pirms ciemiņu ierašanās vērts iziet pa pagalmu un paskatīties uz to kā viesim. Vai zāle tur, kur cilvēki staigās, ir nopļauta? Vai nav atstāti instrumenti, šļūtenes vai zari? Vai ugunskura vieta ir droša? Vai bērniem būs vieta, kur spēlēties?
Dažkārt vajadzīgs tikai viens instruments, lai ātri sakārtotu to, kas traucē: trimmeris, urbjmašīna, pagarinātājs, dārza šķēres vai zāģis. Šādi praktiski palīgi pirms svētkiem var ietaupīt daudz laika.
Ja kāds instruments mājās vairs nedarbojas vai kaut kā pietrūkst, lietotus instrumentus un citas mājai noderīgas preces var apskatīt Banknote internetveikalā. Pirms svētkiem tas var būt praktisks veids, kā sagatavoties bez liekas steigas.
Neaizmirsti par laikapstākļiem
Līgo vakars Latvijā var būt dažāds. Dažreiz saule silda līdz vēlam vakaram, citreiz vajadzīga jaka, sega vai pat vieta, kur paslēpties no lietus. Tāpēc pirms svētkiem ir vērts sagatavot vairāk nekā vienu plānu.
Ja vakars būs vēss, noderēs pleds, silts apģērbs un termoss ar tēju. Ja gaidāms lietus, jau iepriekš jāpadomā, kur pārvietot galdu vai vismaz daļu ēdienu. Ja diena būs karsta, svarīgs būs ūdens, ēna un vieta, kur ēdienu neglabāt tiešos saules staros.
Šie sīkumi ne vienmēr šķiet svinīgi, bet tie palīdz svētkiem ritēt mierīgi arī tad, ja laikapstākļi mainās.
Mazāk steigas, vairāk svētku sajūtas
Pēdējās dienās pirms Līgo viegli iekrist sajūtā, ka vēl jāpaspēj viss. Jāsakārto pagalms, jāiztīra māja, jāsagatavo galds, jāatrod trauki, jāpārbauda apgaismojums un vēl jāaizbrauc uz veikalu. Taču svētki nav mājas pārbaude.
Svarīgāk ir sagatavot to, kas palīdzēs cilvēkiem justies gaidītiem: vietu pie galda, drošu pagalmu, pāris praktiskas lietas un mierīgu saimnieku noskaņu. Pārējais var būt vienkāršs.
Līgo vakarā vislabāk atmiņā paliek nevis tas, vai visi krēsli bija vienādi, bet tas, ka bija kur apsēsties, ko pārrunāt un ar ko kopā sagaidīt ugunskura gaismu.
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Reklāmraksts. Raksts tapis sadarbībā ar Banknote.