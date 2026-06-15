Indras Vilipsones kultūrpieturas nedēļai. Ko ieplānot no 15. jūnija līdz 21. jūnijam?
Jūnijs aizrit strauji un nemanāmi, gluži kā kāda skaista vasaras prelūdija, kas vēl tikai gatavojas sasniegt savu kulmināciju saulgriežos. Domājot par šīs nedēļas kultūrpieturām, prātā nāk vārds mūza. Tā, kura iedvesmo. Tā, kura liek apstāties, ieklausīties un palūkoties mazliet citādi. Reizēm tā ir mūzika, reizēm glezna, reizēm iedvesmojoša vieta, kurā gribas uzkavēties ilgāk.
Šoreiz mūsu ceļš ved pie mūzām vistiešākajā nozīmē – uz Mežotni.
Mežotnes pilī līdz 6. septembrim skatāma izstāde „Mūzu galms. Kurzemes hercogienes Dorotejas salons Lēbihavas pilī Ernsta Velkera karikatūrās”. Atzīšos, Mežotnes pils man vienmēr šķitusi īpaša vieta – ar savu ainavisko apkārtni, Lielupes tuvumu un mieru, kas piemīt tikai dažām Latvijas pilīm.
Šoreiz tur iespējams ielūkoties vienā no spilgtākajiem 19. gadsimta Eiropas aristokrātiskajiem un intelektuālajiem saloniem. Kurzemes-Zemgales hercogienes Dorotejas salons savulaik pulcēja rakstniekus, māksliniekus, politiķus un aristokrātus no dažādām Eiropas valstīm, kļūstot par īstu ideju darbnīcu, intelektuālās dzīves centru un kultūras satikšanās vietu. Izstādes centrā ir austriešu mākslinieka Ernsta Velkera asprātīgās karikatūras, kurās dzīvi un trāpīgi atklājas tā laika sabiedrība. Savukārt pašai Mežotnes pilij šī izstāde ir simboliska – tā iezīmē pirmo gadadienu kopš pils atkal ir atvērta apmeklētājiem. Dosimies ieelpot Mūzu galma gaisu!
Savukārt 20. jūnijā Latvijas Nacionālajā operā gaidāma sezonas noslēguma kulminācija – Rīgas Operas festivāla Galā koncerts. Man vienmēr paticis, ka opermūzika vasarā iegūst pavisam citu skanējumu. Varbūt pie vainas vakara gaisma, varbūt liepziedu, jasmīnu un ceriņu smarža pilsētā, šķiet, ka arī Verdi un Pučīni melodijas kļūst vēl krāšņākas…
Šajā vakarā uz vienas skatuves satiksies spoži Latvijas un ārvalstu solisti – Zanda Švēde, Laura Lolita Perešivana, Tatjana Trenogina, Aleksandrs Antoņenko, Kristians van Horns, Dmitro Popovs, Iraklijs Kahidze, Valdis Jansons, Samsons Izjumovs, kā arī Latvijas Nacionālās operas koris un orķestris. Īpaši skaisti šķiet tas, ka koncerta tiešraidi ikviens interesents bez maksas varēs baudīt arī Operas priekšlaukumā. Vasaras vakars, labs koncerts un cilvēki, kuri atnākuši baudīt mūziku – dažkārt laimei nemaz nevajag vairāk…
Vēl ceļavārdiem te pievienošu mūsu Baltā nama vadītāja Sanda Voldiņa teikto: “Tuvojoties savas pirmās pilnās sezonas noslēgumam vēlos pateikt sirsnīgu paldies ikvienam, kurš bija kopā ar mums. Šī sezona intensitātē bija kā divas – izcili mākslinieki, neaizmirstamas izrādes ar latviešu opermākslas lepnumu Kristīni Opolais, Marinu Rebeku un Elīnu Garanču, krāšņi jauniestudējumi, viesizrādes, Operas vēsturiskā korpusa atjaunošana un nebeidzams skatītāju atbalsts. Rīgas Operas festivāla Galā koncerts, kuru jau tradicionāli atbalsta bankas “Citadele”, ir mūsu pateicība publikai un atbalstītājiem. Priecājos, ka pateicoties Latvijas Nacionālās operas fonda atbalstam, ikviens interesents varēs bez maksas baudīt koncerta tiešraidi uz lielā ekrāna Operas priekšlaukumā. Atzīmēsim šīs sezonas noslēgumu kopā īpašā vakarā, ļaujoties izcilas opermūzikas valdzinājumam krāšņajā operas skvērā”
Bet tiem, kuri pirms saulgriežu rosības vēlas atrast brīdi sev, lūdzu uzmanību arī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja aicinājumam - jau trešo vasaru sākt dienu muzejā.
No 19. jūnija atsākas rīta jogas nodarbības mākslas darbu ieskautajās muzeja telpās. Man ļoti patīk doma par muzeju agrā rīta stundā, kad pilsēta vēl tikai mostas. Klusums, māksla, nesteidzīga elpa un iespēja uz mirkli izrauties no ikdienas skrējiena. Nodarbības vadīs „Jivamukti Yoga Riga” pasniedzēji, un pēc tām būs iespēja apskatīt arī muzeja ekspozīciju. Šķiet, skaists veids, kā satikt gan mākslu, gan pašam sevi.
Varbūt tā arī ir šīs nedēļas kultūrpieturu kopīgā nots – satikšanās. Ar mūzām, ar mākslu, ar mūziku un galu galā arī pašiem ar sevi. Pirms saulgriežu mistikas un vasaras pilnbrieda atradīsim laiku kādai skaistai pieturai.
Esam kultūrmodri un lai skaista nedēļa!