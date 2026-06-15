"Vienošanās ar Irānas Islāma Republiku tagad ir gatava," sociālās saziņas vietnēs pavēstīja ASV prezidents Donalds Tramps
Pasaulē
Šodien 06:59
Vēsturisks pagrieziens Tuvajos Austrumos - ASV un Irāna vienojas par tūlītēju karadarbības izbeigšanu
ASV un Irāna panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tajā skaitā Libānā.
Sākotnējo Pakistānas paziņojumu par vienošanās noslēgšanu neilgi pēc tam apstiprināja gan Vašingtona, gan Teherāna. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien, 19. jūnijā, Šveicē.
"Vienošanās ar Irānas Islāma Republiku tagad ir gatava," svētdien sociālās saziņas vietnēs pavēstīja ASV prezidents Donalds Tramps, piebilstot, ka devis rīkojumu ASV karaflotei pilnībā atvērt Hormuza šaurumu un izbeigt Irānas jūras blokādi. "Pasaules kuģi iedarbiniet savus dzinējus! Lai nafta plūst!" uzsvēris Tramps.
Drīz pēc tam Irānas ārlietu ministra vietnieks Kazems Garibaldi televīzijā paziņoja par tūlītēju karadarbības izbeigšanu, piebilstot, ka divu mēnešu laikā notiks sarunas par galīgās vienošanās noslēgšanu.