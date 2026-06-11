Kā rūpēties par mežvīteni, lai tas bagātīgi ziedētu, stāsta parka dārznieks
Eiropā labi aug apmēram desmit mežvīteņu sugu, un pēdējos gadu desmitos pasaulē selekcionāri ir izveidojuši ļoti daudz dažādu šķirņu. Izvēle ir liela, bet ne visas šķirnes ir piemērotas audzēšanai Latvijā. Pie mums labi jūtas aptuveni desmit mežvīteņu sugu un šķirņu grupas. Stāsta parka dārznieks Mikus Karlsons.
Savvaļā zināms ap 280 mežvīteņu sugu, kas aug visos kontinentos un visās klimatiskajās joslās, izņemot ziemeļu un kalnu tundras, kā arī tuksnešu un pustuksnešu reģionus.
Mežvīteņus iedala pēc ziedēšanas laika.
Ļoti agri pavasarī ziedošie mežvīteņi
Šie mežvīteņi zied uz iepriekšējā gada dzinumiem, tāpēc tos drīkst apgriezt tikai pēc ziedēšanas. Tas jādara saudzīgi, izgriežot tikai vecos un sausos zarus. Šajā grupā ietilpst kalnu mežvītenis (Clematis montana), Alpu mežvītenis (Clematis alpina) un Dizveinaga mežvītenis (Clematis macropetala). Tie ir kalnu mežvīteņi, kam mūsu klimats ne pārāk iet pie sirds, tāpēc audzēt tos ieteicamiem lieliem entuziastiem, kuri gatavi šiem skaistuļiem veltīt daudz laika un rūpju.
Atkārtoti ziedošie lielziedu un vasaras mežvīteņi
Tie zied no vasaras sākuma līdz pat agram rudenim – vispirms uz iepriekšējā gada dzinumiem, pēc tam uz jaunajiem. Šos mežvīteņus griez agri pavasarī un ne pārāk spēcīgi, atstājot vairākus jaunos pumpurus. Latvijā šie ir vispopulārākie mežvīteņi, starp tiem arī Virdžīnijas mežvītenis (Clematis virginiana). Šķirnes cēlušās no Francijas, Anglijas, Polijas, zināmākās ir ‘Piilu’, ‘Nelly Moser’, ‘The President’, ‘Niobe’.
Vēlu ziedošie mežvīteņi
Visi mežvīteņi, kas zied no vasaras vidus līdz vēlam rudenim. Tos bez žēlastības apgriez pavasarī, atstājot tikai 20–30 cm augstus stumbrus, jo šie mežvīteņi aug ātri. Šajā grupā populārākie ir violetais mežvītenis (Clematis viticella), Žakmana mežvītenis (Clematis jackmanii), Teksasas mežvītenis (Clematis texensis).
Kā par mežvīteni rūpēties, lai tas bagātīgi ziedētu un citus rakstus par košumdārza un sakņu dārza kopšanu jūnijā lasi žurnāla “100 labi padomi” jaunajā numurā, kas no 4. jūnija nopērkams preses tirdzniecības vietās un zurnali.lv.