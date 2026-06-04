Krievijas karš pret Ukrainu apdraud Eiropas un globālo stabilitāti, OECD sanāksmē uzsver Latvija
Krievijas agresijas karš pret Ukrainu apdraud Eiropas un globālo stabilitāti, pārtikas drošību, enerģētisko drošību un grauj starptautisko tiesību pamatprincipus, uzsvēris Ārlietu ministrijas (ĀM) parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis, kurš Parīzē piedalījās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Ministru padomes sanāksmē.
Kā informēja ĀM, valstu pārstāvji pārrunāja industriālo stratēģiju un konkurētspējīgu tirgu nozīmi ilgtspējīgas labklājības veicināšanā, uzsverot noteikumos balstītas tirdzniecības, investīciju un inovāciju lomu.
Diskusijā par OECD stratēģiskajiem virzieniem Uršuļskis atzīmēja organizācijas lomu pasaulē, turpinot izplatīt tās uz pierādījumiem balstītās rekomendācijas. Viņš izteica atbalstu Ukrainas dalībai OECD, kā arī uzsvēra, ka Krievijas agresijas karš pret Ukrainu grauj starptautisko tiesību pamatprincipus.
Sesijā par fiskālo ilgtspējību un industriālo politiku Uršuļskis norādīja, ka kopš 2022. gada drošības vide ir prasījusi izlēmīgu un ilgtspējīgu rīcību, izvirzot priekšplānā aizsardzību. ĀM parlamentārais sekretārs uzsvēra, ka ir jānodrošina, lai lielāki aizsardzības izdevumi radītu plašāku ekonomisko ieguvumu, atbalstot valsts rūpniecisko kapacitāti un veicinot inovācijas.
Sesijā par atvērtiem tirgiem, brīvu un godīgu tirdzniecību Uršuļskis uzsvēra, ka tirdzniecības šķēršļu mazināšana un atvērti tirgi ir inovāciju, produktivitātes un noturīgu piegādes ķēžu pamatā. OECD vairākkārt ir norādījusi, ka atvērtība un pārdomāta nacionālā politika sekmē ilgtermiņa rezultātus.
Ministru padomes sanāksme ir ikgadējs OECD augstākā līmeņa forums, kurā piedalās ministri un citi augsta līmeņa pārstāvji no OECD dalībvalstīm un starptautiskie partneri. 2026. gadā Ministru padomes sanāksmi vadīja Somija.
Vizītes laikā ĀM parlamentārais sekretārs arī tikās ar Francijas Eiropas Savienības jautājumu ģenerālsekretāru Emanuelu Puizē-Žovēnu. Sarunā Uršuļskis novērtēja labās divpusējās attiecības un aktīvo politisko dialogu, Francijas ieguldījumu NATO Austrumu flanga drošības stiprināšanā, kā arī atbalstu franču valodas skolotāju sagatavošanā.
Pārrunājot ES jautājumus, abas puses atzina, ka nākamajā ES daudzgadu budžetā jākoncentrējas uz Eiropas drošības un aizsardzības stiprināšanu un ekonomisko attīstību, ņemot vērā Krievijas sāktā kara radītās sekas uz ES austrumu pierobežas valstīm, kā arī godīgas konkurences apstākļu radīšanu lauksaimniekiem.
OECD ir forums un globāli atzīts ekspertīzes centrs, kas dalībvalstīm sniedz ieteikumus efektīvi risināt tām interesējošos jautājumus dažādās nozarēs. Organizācijas misija ir veidot un popularizēt reformas, kas uzlabo iedzīvotāju dzīves līmeni un sociālekonomiskos apstākļus, kā arī ekonomikas konkurētspēju.
Lai šo mērķi sasniegtu, OECD kopā ar valstu valdībām un politikas veidotājiem izstrādā starptautiskas vadlīnijas un standartus ar mērķi veicināt ilgtspējīgu attīstību, un rast atbildes uz aktuāliem globāliem izaicinājumiem.