Šajā produktā ir vairāk dzelzs nekā vistas un liellopa gaļā, taču cilvēki to ēd reti
Daudzi cilvēki ikdienā saskaras ar dzelzs deficītu, un, lai kompensētu tā trūkumu, lielākā daļa uzturā izvēlas iekļaut gaļu.
Tomēr uztura speciālisti iesaka pievērst uzmanību kādai neuzkrītošai delikatesei, ko daudzi veikalā mēdz ignorēt. Turklāt tajā ir vairāk dzelzs nekā vistas, liellopa vai cūkgaļā.
Kā raksta "odzywianie.wprost.pl", eksperti iesaka uzturā iekļaut žāvētas aprikozes. Polijas tirgū pieejamajos riekstos, mandelēs un citos žāvētajos augļos tika noteikta kalcija (Ca), fosfora (P), dzelzs (Fe), cinka (Zn), vara (Cu) un mangāna (Mn) koncentrācija.
"No analizētajiem žāvētajiem augļiem visaugstākā kalcija, fosfora, cinka un vara koncentrācija tika konstatēta vīģēs, savukārt aprikozēs bija vislielākais dzelzs un mangāna daudzums," teikts rakstā.
Interesanti, ka šie augļi satur vairāk dzelzs nekā daudzi populāri gaļas produkti. Tie nodrošina no 2,66 mg līdz 3,17 mg dzelzs uz 100 gramiem produkta.
Salīdzinājumam — tāda pati liesas jēra gaļas porcija satur tikai 1,64 mg dzelzs, bet vistas gaļa — 0,78 mg. Žāvētām aprikozēm ir arī ievērojama priekšrocība salīdzinājumā ar liellopu un cūkgaļu, kas satur attiecīgi 1,58 mg un 0,81 mg dzelzs uz 100 gramiem.
Tomēr jāuzsver, ka žāvētās aprikozes ir nehema dzelzs avots, ko organisms uzņem sliktāk nekā hema dzelzi, kas atrodama gaļā. Taču tās uzsūkšanos var uzlabot, kombinējot žāvētās aprikozes ar produktiem, kas bagāti ar C vitamīnu, piemēram, citronu sulu, kivi vai avenēm.
Citas žāvētu aprikožu īpašības
Žāvētās aprikozes ir ne tikai labs dzelzs avots, bet arī satur virkni citu organismam svarīgu uzturvielu.
Žāvētās aprikozes satur arī ievērojamu daudzumu šķiedrvielu un kālija — attiecīgi 7 gramus un vairāk nekā 1100 mg uz 100 gramiem produkta. Tāpēc tās labvēlīgi ietekmē gremošanas un sirds un asinsvadu sistēmas darbību. Tās palīdz arī pazemināt asinsspiedienu.
Turklāt žāvētajām aprikozēm piemīt spēcīgas antioksidantu īpašības. Tajās esošie antioksidanti neitralizē brīvos radikāļus un mazina iekaisuma procesus organismā.
Tomēr uzturā nevajadzētu pārmērīgi lietot žāvētās aprikozes, jo tās satur lielu daudzumu vienkāršo cukuru.