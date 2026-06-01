Zemes noma Latvijā: kāpēc 2026. gadā tirgus kļūst arvien nozīmīgāks?
“Lauksaimniecības zeme Latvijā ir resurss ar milzīgu potenciālu. Lai šo potenciālu attīstītu, ir svarīgi, lai gan īpašnieki, gan nomnieki pieņem pārdomātus, ilgtspējīgus un abpusēji izdevīgus lēmumus,” uzsver Anete Zilvere, platformas zemesnoma.lv attīstītāja.
Latvijā zeme vienmēr bijusi vairāk nekā īpašums. Tā saistās ar piederības izjūtu, ģimenes vērtībām un Latvijas lauku ainavu. Taču šodien lauksaimniecībā izmantojamā zeme kļuvusi arī par stratēģiski nozīmīgu resursu, kas ietekmē gan reģionu attīstību, gan vietējo ekonomiku.
Latvija ieņem otro vietu Eiropas Savienībā pēc lauksaimniecības zemes platības uz vienu iedzīvotāju, un tas skaidri parāda – mūsu zemes potenciāls ir ievērojams. Vienlaikus arvien aktuālāks kļūst jautājums, kā šo resursu izmantot gudri un ilgtspējīgi.
Zemes kļūst vairāk, bet saimniecību – mazāk
Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka lauksaimniecības zeme aizņem aptuveni 35 % Latvijas teritorijas. Pēdējo 20 gadu laikā ekonomiski aktīvo saimniecību skaits samazinājies vairāk nekā divas reizes, taču vienlaikus par aptuveni 8 % pieaugusi lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība. Tas nozīmē, ka zemnieki aktīvi meklē iespējas paplašināt apsaimniekojamās teritorijas, sakopt aizaugušas platības un attīstīt saimniecības ilgtermiņā.
Brīvas un kvalitatīvas lauksaimniecības zemes Latvijā kļūst arvien mazāk, savukārt aizaugušu vai neapsaimniekotu platību joprojām ir daudz. Tāpēc zemes noma pēdējos gados kļuvusi par vienu no būtiskākajiem instrumentiem, kas palīdz zemi atgriezt apritē. Īpašniekam tas nozīmē iespēju gūt ienākumus un samazināt neapsaimniekota īpašuma radītos izdevumus, bet zemniekiem – iespēju attīstīties un palielināt ražošanas apjomus.
Tirgus, kurā ilgi valdījusi neskaidrība
Atšķirībā no zemes pirkšanas-pārdošanas darījumiem, kuros cenu tendences ir salīdzinoši viegli izsekojamas, nomas tirgū situācija ilgstoši bijusi neskaidra. Vēsturiski daudzi nomas līgumi tika slēgti mutiski vai par simbolisku samaksu, bieži vien pielīdzinot nomas maksu nekustamā īpašuma nodokļa apmēram. Rezultātā publiski pieejamie dati bieži neatspoguļoja reālo tirgus situāciju. Speciālisti norāda, ka atšķirības starp oficiāli uzrādītajām un faktiskajām nomas maksām atsevišķos gadījumos sasniegušas pat 90 procentu.
Šāda prakse ilgtermiņā radīja vairākas problēmas:
- zemes īpašniekiem nebija skaidras izpratnes par īpašuma patieso vērtību;
- samazinājās motivācija zemi iznomāt;
- daļa zemju palika neapsaimniekotas un degradējās;
- zemniekiem kļuva grūtāk atrast platības saimniecību attīstībai.
Taču situācija pamazām mainās.
Nomas tirgus kļūst aktīvāks
Pēdējos gados lauksaimniecības zemes nomas maksas Latvijā pieaugušas vidēji par 2–15 % gadā – atkarībā no reģiona un zemes kvalitātes. Lielāka tirgus aktivitāte nozīmē arī sakoptākas teritorijas, pārdomātākus ieguldījumus zemē un profesionālākas attiecības starp īpašniekiem un nomniekiem.
Platformas zemesnoma.lv apkopotie dati par 2023.–2025. gadā noslēgtajiem līgumiem rāda šādas orientējošās nomas cenas Latvijā:
- Rietumvidzemē – 130–180 EUR/ha;
- Austrumvidzemē – 110–130 EUR/ha;
- Vidusdaugavas reģionā – 120–170 EUR/ha;
- Ziemeļlatgalē – 85–115 EUR/ha;
- Dienvidlatgalē – 100–135 EUR/ha;
- Zemgalē – 200–300 EUR/ha;
- Ziemeļkurzemē – 140–180 EUR/ha;
- Dienvidkurzemē – 160–220 EUR/ha.
Speciālisti uzsver – nomas maksu būtiski ietekmē ne tikai reģions, bet arī zemes kvalitāte, auglība un apsaimniekošanas potenciāls.
Turēt vai apsaimniekot?
Arvien aktuālāks kļūst jautājums, ko darīt ar īpašumā esošo zemi?
Ja īpašnieks pats neplāno iesaistīties lauksaimniecībā vai ikdienā apsaimniekot īpašumu nav iespējams, noma bieži kļūst par pragmatisku un ilgtspējīgu risinājumu. Speciālisti uzsver – sliktākais scenārijs ir atstāt zemi neizmantotu. Neapsaimniekotas teritorijas ar laiku aizaug, zaudē vērtību un kļūst par finansiālu slogu pašam īpašniekam.
Savukārt pārdomāta zemes noma ļauj īpašumam saglabāt vērtību, nodrošina ienākumus un vienlaikus palīdz attīstīt Latvijas lauku vidi kopumā.
Ilgtspējīga attīstība sākas ar gudriem lēmumiem
Lauksaimniecības zeme Latvijā ir resurss ar ilgtermiņa potenciālu. Tieši tāpēc arvien svarīgāki kļūst pārdomāti un profesionāli lēmumi gan no zemes īpašnieku, gan nomnieku puses.
Sakārtots nomas tirgus nozīmē ne tikai ekonomisku ieguvumu, bet arī sakoptākus laukus, attīstītākas saimniecības un ilgtspējīgāku Latvijas reģionu nākotni.
Vairāk informācijas par zemes nomu, tirgus tendencēm un iespējām zemes īpašniekiem: www.zemesnoma.lv