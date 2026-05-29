Jūnija darbi mājā un dārzā: ko ieplānot šomēnes?
Jūnijs lauku mājās ir viens no rosīgākajiem mēnešiem gadā. Dārzs aug pilnā sparā, siltumnīcā jāseko līdzi tomātiem un gurķiem, zāliens prasa regulāru pļaušanu, bet pagalmā arvien biežāk parādās darbi, kurus gribas paspēt, kamēr dienas ir garas.
Lai vasara nepaietu, skrienot no viena nepabeigta darba pie otra, jūnijs ir labs brīdis sastādīt skaidru plānu: ko darīt uzreiz, ko atlikt uz jūliju un kuri darbi prasa lielāku budžetu. Lielākiem mājas vai pagalma uzlabošanas darbiem ir vērts jau laikus saprast, kādas finansējuma iespējas pieejamas un kā tās iekļaujas kopējā darbu plānā.
Siltumnīca, dobes un laistīšana
Jūnijā īpaša uzmanība jāpievērš siltumnīcai. Tomātiem un gurķiem vajadzīgi balsti, regulāra laistīšana un laba vēdināšana. Ja siltumnīca vēl tikai top, pirms darbu sākšanas jāizvērtē ne tikai tās izmērs un novietojums, bet arī pamati, segums, durvis, ventilācija un iekšējais iekārtojums.
Dārzā šajā laikā vēl turpinās stādīšana un sēšana. Var papildināt zaļumu dobes, sēt salātus un redīsus, rūpēties par kabačiem, ķirbjiem, pupiņām un gurķiem. Tikpat svarīga ir ravēšana un mulčēšana, lai augsne ilgāk saglabātu mitrumu un nezāles nepārņemtu dobes.
Pagalms vasaras dzīvei
Jūnijs ir īstais brīdis saplānot arī pagalmu. Ja šovasar iecerēta mājas terase, lapene, nojume vai vasaras virtuve, vispirms jāatbild uz praktiskiem jautājumiem: cik liela vieta nepieciešama, kādu segumu izvēlēties, vai būs vajadzīgs apgaismojums, elektrības pieslēgums un papildu mēbeles.
Nelieli vasaras projekti mēdz kļūt dārgāki tieši tāpēc, ka sākumā netiek ierēķinātas visas detaļas - pamatne, stiprinājumi, apstrādes materiāli, darbarīki un apdare. Tāpēc pirms darbu sākšanas ir vērts sagatavot vienkāršu tāmi un saprast, vai ieceri iespējams īstenot pakāpeniski. Ja plāni no nelieliem pagalma darbiem pāraug nopietnākā mājokļa atjaunošanā, noderīgi ir salīdzināt pieejamos risinājumus vēl pirms darbu sākšanas.
Mājas ārpuse un dārza tehnika
Kamēr laiks ļauj strādāt ārā, vērts pārbaudīt arī mājas ārpusi. Vai notekas nav aizsērējušas? Vai ūdens netek gar fasādi? Vai jumtam nav bojātu vietu? Šādi darbi sākumā šķiet mazi, taču laikus nepamanīti tie rudenī var kļūt par daudz lielāku problēmu.
Jāpārskata arī dārza tehnika - zāles pļāvējs, trimmeris, zāģis, urbjmašīna un laistīšanas aprīkojums. Ja kaut kas vairs nedarbojas, ir vērts saprast, vai to labot, nomainīt vai meklēt citu risinājumu.
Ko darīt uzreiz, un ko atlikt?
Lai jūnija darbi nekļūtu haotiski, tos var sadalīt trīs grupās.
Pirmajā grupā ir regulārie darbi: pļaušana, laistīšana, ravēšana un siltumnīcas kopšana. Otrajā - vasaras projekti, piemēram, terase, lapene, celiņi vai pagalma sakārtošana. Trešajā - lielāki mājas darbi: jumts, fasāde, notekas, siltināšana, logu vai durvju maiņa.
Tieši trešajai grupai visbiežāk vajadzīga rūpīgāka plānošana. Pirms jebkura lielāka darba ir svarīgi izvērtēt izmaksas, savas iespējas un darbus sakārtot prioritārā secībā. Ja pēc budžeta izvērtēšanas kļūst skaidrs, ka iecerei nepieciešams papildu finansējums, vairāk informācijas var atrast Banknote mājaslapā.
