Kā cīnīties ar kaitnieku dārza vaboli?
Pavasarī un vasaras mēnešos dārzos novērojamas vaboles, kas pēc izskata līdzinās maijvabolēm un arī ir to radinieces, – dārza vaboles. Mūsu apstākļos dārza vabole tikai teorētiski ir dārza un lauksaimniecības kaitēklis, jo parasti nekad nesavairojas tādos apjomos, lai nodarītu augiem milzīgu postu.
Kādu skādi nodara kāpuri?
Dārza vaboles attīstības cikls ilgst 1–2 gadus, un virszemē tās parasti parādās maija vidū/beigās vai jūnija sākumā. Tad tās pārojas un mātītes dēj olas augsnē apmēram 5 cm dziļumā. Pēc tam attīstās kāpuri, kas ir atbildīgi par lielākajiem postījumiem. Kāpuri barojas zem zemes un sākuma stadijā ēd nelielas humusa daļiņas. Pieaugot tie sāk baroties pārsvarā ar zālaugu saknēm. Par to, ka dārzā ir dārza vaboles kāpuri, var nojaust, ja labi kopts zāliens sāk kalst. Paceļot bojātā zāliena gabalu, var redzēt daudz C burta formas kāpuru ar zilgani baltu ķermeni un brūnu galvu.
Tā kā dārza vaboles lielākoties apdzīvo ilggadīgos zālienus, ir visai maza iespēja tās kāpurus ieraudzīt citur. Reti, bet gadās, ka tie iemājo arī kādā dārzeņu vai zemeņu dobē. Par tiem nevajadzētu ļoti satraukties, jo samērā lielus augus kāpuri var tikai mazliet pabojāt, nevis iznīcināt.
Kā cīnīties pret dārza vaboli?
Pašas dārza vaboles ir aktīvas naktī, kad apgrauž dažādu augu lapas, atstājot raksturīgos ieapaļos caurumus lapu malās. Lielākoties tas augam neskādē, bet, protams, tas vairs neizskatās tik skaisti un eleganti.
Lai cīnītos ar dārza vabolēm, centies salasīt un iznīcināt visus to kāpurus. To var darīt gan vasarā, ja zālienā parādās raksturīgie izkaltušie plankumi, gan arī rudenī vai pavasarī, kad uzroc dobes. Lasot dārza vaboļu kāpurus, noteikti atradīsi arī maijvaboļu kāpurus; salasi arī tos.
ŅEM VĒRĀ!
Dārza vabole nav bīstams kaitnieks, un tikai noteiktas apstākļu sakritības gadījumā tās vienu reizi vairākos gados savairojas vairāk nekā parasti, tāpēc ir pamanāmākas. Starp citu, šo vaboļu kāpuri labi garšo putniem, tāpēc padomā, kā tos piesaistīt savam dārzam.