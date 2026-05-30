Kad pirkt lidmašīnas biļetes: eksperti nosauc lētākās dienas
Aviopārvadātāji izmanto dinamiskās cenu noteikšanas sistēmas, tāpēc cenas var mainīties burtiski katru stundu.
Populārais aviobiļešu meklēšanas serviss Skyscanner nosaucis nedēļas dienas, kad ceļotāji visbiežāk var atrast lētākas aviobiļetes, raksta ''The Mirror". Šie padomi var būt īpaši noderīgi tiem, kas plāno budžeta ceļojumu un ir gatavi elastīgi pielāgoties ceļojuma datumiem.
Kā skaidro uzņēmuma speciālisti, visizdevīgāk ir meklēt un rezervēt lidojumus nedēļas sākumā.
Saskaņā ar "Skyscanner" datiem dažas aviokompānijas tradicionāli publicē jaunas akcijas pirmdienas beigās, tāpēc jau otrdien un trešdien var atrast zemākas cenas. Tajā pašā laikā tuvāk nedēļas nogalei biļešu cenas parasti pieaug pieprasījuma dēļ.
Eksperti norāda, ka lētākās lidojumu dienas visbiežāk ir otrdiena un trešdiena. Savukārt lidojumi piektdienā, svētdienā un pirmdienā parasti izmaksā dārgāk aktīvās tūrisma un biznesa plūsmas dēļ.
Uzņēmums skaidro: aviopārvadātāji izmanto dinamiskās cenu noteikšanas sistēmas, tāpēc cenas var mainīties burtiski katru stundu atkarībā no pieprasījuma, rezervāciju skaita vai atcelšanas.
"Skyscanner" iesaka pirkt biļetes īsiem lidojumiem vienu līdz trīs mēnešus pirms ceļojuma, bet tālākiem galamērķiem – apmēram divus līdz sešus mēnešus iepriekš.
Lai gan dažreiz cenas var samazināties arī tuvāk izlidošanas datumam, risks, ka tās būtiski palielināsies, ir ievērojami augstāks.
Speciālisti arī iesaka izmantot biļešu cenu izmaiņu paziņojumu funkciju. Šādi servisi ļauj automātiski saņemt ziņas par cenu samazinājumiem.
Līdzīgus secinājumus izdarījuši arī analītiķi no servisa "Kayak". Viņi arī atzīmē, ka tradicionāli visdārgākās lidojumu dienas ir nedēļas nogales.
Ceļojumiem pa Eiropu "Kayak" iesaka izlidošanu otrdien, bet atgriešanos trešdien. Ja īss ceļojums nav piemērots, nākamais izdevīgākais variants ir ceturtdiena.
Attiecībā uz starptautiskiem tālākiem lidojumiem situācija ir līdzīga: zemākās cenas parasti ir nedēļas vidū, savukārt visdārgākie lidojumi ir piektdien un sestdien.
Analītiķu vērtējumā viens no izdevīgākajiem starptautisko ceļojumu variantiem var būt lidojums pēc shēmas "trešdiena-trešdiena". Savukārt vienvirziena lidojumiem viszemākās cenas biežāk tiek piedāvātas tieši otrdien.