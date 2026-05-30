Kopā ar Kasparu Daugaviņu izmēģinām jauno Mercedes-Benz GLC
Pirms vairāk nekā 140 gadiem aizsākās kāds stāsts, kas izmainīja pasauli. 1886. gadā Benz Patent-Motorwagen kļuva par pirmo automobili pasaules vēsturē. Vizuāli tas atgādināja zirga ratus, bija aprīkots ar viencilindra benzīna dzinēju, tas spēja attīstīt aptuveni 16 km/h un maksāja ap 600 vācu markām – kas tajā laikā bija milzīga summa.
No šī, mūsdienu acīm raugoties, pieticīgā sākuma ir izaugusi viena no ietekmīgākajām auto markām pasaulē – Mercedes-Benz. Un šodien TAVS AUTO TV pie jaunā GLC stūres dosimies ceļojumā pretī autobūves nākotnei!
Un šajā ceļojumā mums pievienosies hokejists Kaspars Daugaviņš. Savulaik viens no jaunākajiem spēlētājiem valstsvienībā (2006.g.čempionātā), Kaspars ilgus gadus bijis izlases kapteinis. Karjeras laikā viņš spēlējis gan Latvijā un citās Eiropas valstīs (Šveicē, Vācijā, Slovākijā), gan Ziemeļamerikā (Kanādā un ASV, pārstāvot arī NHL klubus). Šogad Kaspars čempionāta laikā no ledus laukumiem nonācis LTV Hokeja studijas eksperta krēslā.
GLC daudzus gadus ir bijis populārākais Mercedes-Benz modelis, regulāri ierindojoties pārdošanas topu augšgalā visā pasaulē. Tāds tas bija arī pērn, 2025. gadā, bet nu autobūves pionieri ir nolēmuši spert nākamo soli, prezentējot pilnībā elektrisku GLC versiju, kura radīta, par pamatu ņemot platformu, kas domāta tieši elektroauto izstrādei, tādējādi “izspiežot” no šī auto maksimumu, ko spēj piedāvāt mūsdienu (800 voltu) e-tehnoloģijas. Šis auto ar vienu uzlādi (tā akumulatora ietilpība ir 94 kWh) spēj veikt līdz pat 713 km, un 10 minūšu laikā “iepumpēt aķī” enerģiju, kas pietiekama 300 km veikšanai. Teiksiet – skan nereāli, bet te nu tas ir, un mēs ar to braucam. GLC spēj ne tikai braukt, bet arī “barot” māju. Pateicoties divvirzienu uzlādes stacijai tas var nodot elektrību atpakaļ tīklā vai izmantot to mājsaimniecībā.
Ja runājam par šī auto gabarītiem - salīdzinājumā ar iepriekšējās paaudzes iekšdedzes GLC šis ir krietni ietilpīgāks braucamais. Tā riteņu bāze ir par 84mm garāka, pateicoties tam, auto salonā jūsu kājām būs vairāk vietas. Bagāžnieka ietilpība ir 570l, bet tas vēl nav viss – vēl viens (mazāks) bagāžnieks ir arī šī auto priekšpusē – tajā ietilps 128 litri! Savukārt ja nolemsiet ar šo auto vilkt piekabi, GLC vilkšanas jauda ir iespaidīgas 2,4 tonnas.
Pirmais, kam pievērsīsiet savu uzmanību, iekāpjot šī auto salonā, ir šis MBUX Hyperscreen ekrāns — tas ir teju metru garš (99,3 cm jeb 39,1 colla)! Šis ir līdz šim lielākais Mercedes-Benz radītais digitālais panelis. Apvienojumā ar ambiento apgaismojumu, kas izgaismo pat panorāmas jumtu, atrodoties pie GLC stūres, var sajusties teju kā mājās.
Starp citu, “Welcome Home” Mercedes-Benz komunikācijā nav vienkārši skaists sauklis — tas ir mēģinājums pārdot jums ne tikai auto, bet arī sajūtas.
Lielākā daļa ražotāju runā par jaudu, tehnoloģijām vai cenu, bet ar šo konceptu Mercedes mēģina nostāties citā līmenī - auto kā personīga telpa, nevis tikai transportlīdzeklis. (ražotāja vadmotīvs ir – ka iekāpjot Mercedes, tev jārodas tādai pašai drošības, komforta un piederības sajūtai kā mājās.)
GLC patiešām var saukt par datoru uz riteņiem. Šim auto (atkarībā no komplektācijas) ir līdz pat 10 kamerām, 5 radariem un 12 ultraskaņas sensoriem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu precīzu un drošu vadītāja asistentu darbību.
Savukārt MB.OS operētājsistēma, kuru darbina īpaši jaudīgs dators ar spēju veikt līdz pat 254 triljoniem operāciju sekundē, apvieno un kontrolē visas auto funkcijas — no multimedijiem līdz autonomajai braukšanai un uzlādei. Tā izmanto mākslīgo intelektu, lai mācītos no vadītāja paradumiem, pielāgotos apstākļiem un pieņemtu lēmumus reāllaikā, padarot braukšanas pieredzi vēl drošāku un intuitīvāku.
Jaunā GLC gaita un manevrētspēja ir apbrīnojama. Savu artavu tam ir devusi gan adaptīvā pneimatiskā piekare, kas aizgūta no Mercedes-Benz S-klases, kā arī aizmugurējo riteņu stūrēšanas sistēma, kas spēj tos pagriezt līdz pat 4,5 grādiem. Un protams GLC 400 4MATIC 360 kw (?ZS) arī liek sevi manīt – dinamika ir neaizmirstama (4,3 sek līdz 100 km/h) Veidojot šī auto izskatu, MB ir centies saglabāt klasiskās Mercedes SUV proporcijas, bet modernā interpretācijā. Īpašs akcents ir šī izgaismotā radiatora reste, kas kalpo kā
vizītkarte jaunajai GLC sejai.
Atgriežoties pie sākumā sacītā… no 16 km/h līdz digitālam “superdatoram uz riteņiem” – tas ir attīstības ceļš, ko Mercedes-Benz ir veicis nedaudz vairāk kā gadsimta laikā. Atliek vērot un baudīt tās izmaiņas, kuras vēl savas dzīves laikā pagūsim pieredzēt. Bet tie būs jau citi, nākamie stāsti!