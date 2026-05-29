Ja tirgū parādās šie dārzeņi, tas nozīmē - ziema ir prom, jaunās sezonas raža sāk ienākties
Labvēlīgos apstākļos tā dēvētos maija virziņkāpostus, kas ir sens dārzenis, novāc maijā un jūnija sākumā.
Līdz ar konvencionālās lauksaimniecības uzkundzēšanos dārzos un tīrumos maija virziņkāposti tika nobīdīti malā un tikpat kā aizmirsti, bet tagad atkal pamazām atgriežas savā vietā. Senāk maija virziņkāpostus gaidīja ar lielu nepacietību, jo tie simboliski pielika punktu iepriekšējā gada dārzeņu sezonai. Maija virziņkāpostu parādīšanās tirgos liecināja – ziema ir prom, tīrumos un dārzos sāk ienākties jaunā dārzeņu raža.
Maija virziņkāposti ir ļoti gaiša un maiga virziņkāpostu forma – ar vaļīgu galviņu un gludākām lapām nekā citiem virziņkāpostiem, turklāt lapas ir stāvākas un izturīgākas pret puvi un citām slimībām.
Maija virziņkāpostu un jēra gaļas sautējums
Ja gribas pikantāku garšu, sautējumam pievieno kādu tējkaroti karija pulvera.
4 personām
1 stunda
1 kg maija virziņkāpostu
600 g jēra mīkstuma
250 g kartupeļu
150 g skābā krējuma
1 l buljona
3 sīpoli
3 ķiploka daiviņas
2 ēdk. eļļas
2 tējk. maltas kurkumas
1 tējk. romiešu ķimeņu
½ tējk. malta koriandra
½ tējk. maltas asās paprikas
sāls, malti pipari
1. Kāpostus sagriez gareniski četrās daļās, izgriez kacenu un lapas sagriez 5 cm lielos gabalos. Kartupeļus nomizo un sagriez gabaliņos. Sīpolus un ķiplokus nomizo un smalki sakapā. Gaļu sagriez gabaliņos.
2. Katlā sakarsē eļļu un pa porcijām apcep gaļu, pēc tam izņem no katla. Atlikušajās taukvielās apcep sīpolus un ķiplokus, līdz tie ir caurspīdīgi.
3. Pievieno kartupeļus un kāpostus un apsautē.
4. Kurkumu, papriku, romiešu ķimenes un koriandru samaisi un pusi no maisījuma pievieno sautējumam. Ieliec gaļu.
5. Pielej buljonu, pieber sāli un piparus un uz mērenas uguns sautē aptuveni 45 minūtes.
6. Pārkaisi ar atlikušajām garšvielām un atsevišķi pasniedz krējumu.