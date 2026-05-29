Kāpēc šokolāde paliek balta, un vai tādu drīkst ēst: atbilde pārsteidz
Šokolāde, kas ilgi stāv skapī vai veikala plauktā, dažkārt maina savu izskatu. Virsma pārklājas ar baltiem plankumiem, kas uzreiz pievērš uzmanību un liek šaubīties par tās svaigumu.
Kas ir baltais pārklājums uz šokolādes
Baltais pārklājums uz šokolādes tāfelītes profesionālajā konditorejas terminoloģijā tiek saukts par "ziedēšanu". Tas var būt divu veidu: tauku un cukura, raksta "Real Simple".
Tauku pārklājums veidojas šokolādes ražošanas vai uzglabāšanas laikā. Ja šokolāde ir pareizi temperēta – tas ir, uzkarsēta, atdzesēta un atkal uzkarsēta noteiktā temperatūras diapazonā – tai ir gluda virsma, spīdums un maiga tekstūra.
Taču, ja tāfelīte tiek pārkarsēta, kakao eļļas kristāli izkūst un pārkristalizējas nestabilā formā. Tieši tāpēc uz virsmas parādās raksturīgās "tauku joslas". Šim procesam visvairāk pakļauta tumšā šokolāde, jo tā satur vairāk kakao eļļas.
Cukura pārklājums veidojas, kad šokolāde saskaras ar mitrumu. Cukurs uzsūc šķidrumu, izšķīst un pēc tam veido lielākus kristālus, kas nosēžas uz šokolādes virsmas. Tas var notikt gan tiešā saskarsmē ar ūdeni, gan strauju temperatūras svārstību dēļ. Piemēram, ja šokolādi pārvieto no aukstas vides uz siltu, uz tās veidojas kondensāts, kas aktivizē cukura "ziedēšanas" procesu.
Vai šokolāde ar baltajiem plankumiem ir droša?
Speciālisti norāda, ka baltais pārklājums nepadara šokolādi kaitīgu. Tas ietekmē tikai izskatu un tekstūru. Garša var kļūt mazāk izteikta, bet struktūra – vairāk trausla vai graudaina. Tomēr šādu šokolādi var droši izmantot cepšanai vai desertiem. Ja nepieciešams atjaunot tā spīdumu, to var atkārtoti temperēt.
Kad šokolādi vajadzētu izmest
Vienīgais brīdinājums – ja parādās nepatīkama smaka vai pūkains, "matiem" līdzīgs pārklājums. Tā jau ir pelējuma pazīme, un šādu produktu vajadzētu nekavējoties izmest. Ja šokolāde vienkārši pārklājusies ar baltajiem plankumiem, to var droši lietot.