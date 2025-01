Balti, sarkani, šalotes un saldie sīpoli – kā šos brīnumus izaudzēt pašu dārzā Latvijā

Lai cik neparasti šķistu, bet to, kā sīpols garšos, vairāk ietekmē augšanas apstākļi, nevis šķirne. Ja salīdzina vienu un to pašu šķirni, tad tie sīpoli, kas auguši dienvidu valstīs, būs saldāki nekā Latvijā. Lielā mērā to ietekmē sēra daudzums augsnē. Latvijā aug un savas labās garšas īpašības saglabā šādas saldo sīpolu šķirnes: angļu ‘Dulcinea' F1 un ikraiņu ‘Jaltinskij Raņņij’.