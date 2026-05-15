Pamēģini! Saldas un sāļas receptes ar burkāniem
No burkāniem iespējams pagatavot brīnumgardus ēdienus, kas patiks arī šī dārzeņa nemīlētāju garšas kārpiņām.
Burkānu kūka
Sastāvdaļas:
150g miltu
100g cukura
2 burkāni
2 olas
50g mandeļu skaidiņu
1/2 glāze eļļas
2 tējk. sarīvēta ingvera
2 tējk. cepamā pulvera
1 tējk. kanēļa
Pildījumam:
400g saldā krējuma
100g cukura
vaniļas cukurs
Gatavošana:
Olas saputo ar cukuru, pievieno cepamo pulveri, kanēli un ingveru, visu samaisi. Burkānus nomizo un sarīvē uz smalkās rīves, pievieno masai. Pievieno arī eļļu un miltus. Mīklu samaisi un lej ar cepampapīru izklātā veidnē. Pārkaisi mandeļu skaidiņas un cep 180 grādos gatavu. Atdzisušu pārgriez horizontāli divās daļās. Saldo krējumu puto ar cukuru un vaniļas cukuru stingrās putās un bagātīgi liec starp kārtām, kūkas virspusē un apsmērē visas malas. Dekorē pēc ieskatiem.
Burkānu krēmzupa ar kokosriekstu pienu
Sastāvdaļas:
5 burkāni
3 vidēji lieli kartupeļi
1 neliels sīpols
šampinjoni
tofu
siers
kokosriekstu piens
skābais krējums
garšvielas
buljona kubiņš
sojas mērce
Pagatavošana:
Notīrītus burkānus un kartupeļus sagriez gabalos un liec vārīties ūdenī, kam pievienots buljona kubiņš. Sagriez sīpolu, tofu un sēnes. Kartupeļus un burkānus liec blenderī, pielejot nedaudz buljona. Tam pievieno arī kokosriekstu pienu un sasmalcinātos sīpolus. Visu sablendē un vēlreiz lej katlā uzmest burbuli. Pievieno karoti krējuma un garšvielas.
Sēnes un tofu apcep, nedaudz pievienojot sojas mērci. Sarīvē sieru. Kad krēmzupa nokļuvusi bļodā, tai virsū liek sēnes un tofu, un pārkaisa ar sieru.
Burkānu pankūkas
Sastāvdaļas:
100 g rīvēti burkāni
100 g milti
100 ml piens
75 g skābaiss krējums
1 ola
2 ēdamk. sukādes (ķirbju, cidoniju, apelsīnu u. c.)
1/2 ēdamk. piparkūku garšvielas
1/2 ēdamk. brūnais cukurs
1/2 tējk. cepamais pulveris
rīvēta apelsīna miziņa
Gatavošana:
Bļodā sakul olu ar dakšu, pievieno miltus, cukuru, cepamo pulveri, garšvielas, pienu, krējumu, apelsīna miziņu, smalkāk sagrieztas sukādes un visu kārtīgi samaisi. Uzkārsētā pannā cep pankūkas. Tās abi garšos ar pienu, kļavas sīrupu, ābolu ievārījumu vai biezpiena masu.
Burkānu salāti ar saulespuķu sēklām
Sastāvdaļas:
1 kg burkānu
4 ēdamk. lobītas saulespuķu sēklas
3 ēdamk. eļļas
naža gals citronskābes (var aizvietot ar citrona vai laima sulu)
sāls, cukurs pēc garšas
Gatavošana:
Uz sausas pannas uzber saulespuķu sēklas, nedaudz apgrauzdē un atdzesē. Notīrītus burkānus sarīvē, pievieno saulespuķu sēklas, sāli, cukuru, citronskābi (vai svaigi spiestu citrusaugļu sulu) un eļļu. Visu sajauc. Ja gadās nesulīgi burkāni, var pievienot nedaudz apelsīnu vai kādu citu skābenu sulu, bet tad ber mazāk citronskābes. Salātu garša ir saldenskāba. Salātus var papildināt ar mērcētām rozīnēm.