Vai ērces šogad būs vairāk nekā parasti? Biologs izskaidro šīs sezonas anomālijas un sniedz vērtīgu padomu
Biologs ar daudzu gadu pieredzi Urmass Tartess jau gadiem pēta apstākļus Igaunijas mežos Ilmatsalu apkārtnē. Balstoties uz savu pieredzi un novērojumiem, eksperts var daudz pastāstīt par ērcēm, odiem, kā arī odzēm.
Pēc biologa teiktā, ērču, odu un odžu aktivitātes sezona jau ir sākusies. Viņš piebilst, ka pēdējā laikā dabā nav bijuši faktori, kas varētu negatīvi ietekmēt to populāciju.
Pavasaris atnācis agri
"Ziema bija īsa un ērču attīstībai ļoti labvēlīga," saka Tartess. Lai gan aizvadītais aukstuma periods mums varēja šķist salīdzinoši auksts, biologs to sauc par uztveres paradoksu: "Ja vairākus gadus pēc kārtas ziemas ir siltas, bet tad pēkšņi iestājas ziema ar mīnus desmit grādiem, tas tiek uztverts kā ļoti liels aukstums."
Tomēr ērcēm, kas gaida pavasari augsnē, pat mīnus divdesmit grādi nav bīstami. Turklāt zemi pasargā sildoša sniega sega. "Ja sniega nav, tad temperatūra, kas sāk ierobežot ērču skaitu, ir ap mīnus trīsdesmit grādiem," norāda Tartess.
Otrs iemesls, kāpēc ērču skaits, visticamāk, nesamazināsies, ir agrs pavasara sākums. Tas nozīmē, ka asinssūcēju aktivitātes periods var ievērojami ieilgt. Ērces kļūst aktīvas jau pie četriem līdz pieciem grādiem virs nulles, kas ļauj tām darboties arī vēlā rudenī.
Cik aktīvas ērces būs šogad, ir atkarīgs arī no tā, cik karsts būs pavasaris un vasara. "Ļoti karstā laikā tās mazāk meklē upuri, dodot priekšroku vēsākām diennakts stundām — rītiem vai vakariem," skaidro biologs.
Ērces īpaši viegli var sastapt vietās, kur pārvietojas savvaļas dzīvnieki, piemēram, pie ugunskuru vietām tūrisma takās, ja tur tiek atstāti pārtikas pārpalikumi.
Odzes un čūskas arī pamodušās no ziemas miera. Saskaņā ar biologa teikto, silta un sniegota ziema bija labvēlīga šīm čūskām, tāpēc šogad to varētu būt daudz.
Svarīgi atcerēties: odze neuzbrūk pirmā un uzbrūk tikai pašsargāšanās nolūkos. Sastopot cilvēku, tā gandrīz vienmēr centīsies aizbēgt.
Tartess sniedz praktisku padomu: odze nevar uzbrukt no attāluma, kas pārsniedz pusi no tās ķermeņa garuma. Tas nozīmē, ka, ja čūska ir metru gara, drošā distance sākas jau no 50 centimetriem.
Tomēr, ja odze ir saritinājusies kamolā (šī ir tās poza, kad tā gatavojas uzbrukumam), labāk neriskēt un mierīgi atkāpties. Pastāv teorija, ka odze ne vienmēr ievada indes kodiena laikā. Tartess apstiprina, ka šajā ir loģika: "Viņas ekonomē indi, kā armija - munīciju. Tā viņām ir nepieciešama medībām." Tāpēc kodiena gadījumā ne vienmēr tiek ievadīta bīstama inde.
Odu pagaidām ir maz
Vienīgā labā ziņa attiecas uz odiem: šogad to varētu būt mazāk nekā parasti. "Pavasaris bija sausums, kā rezultātā peļķes, kurās viņi vairojas, izžuva. Ja sausums turpināsies, odu šogad būs mazāk," skaidro biologs.
Bet priecāties ir par agru. Odu oliņas var gadiem gulēt sausā zemē, gaidot piemērotus apstākļus. Tā odi nodrošina sugas izdzīvošanu. Un lietainā vasarā jauns kukaiņu paaudze var parādīties ļoti ātri.