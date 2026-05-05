Šodien 14:28
Kafijas panakota ar karameļu putām un rīvētu šokolādi
Restorāna “Piramīda” šefpavārs Artūrs Brucis sagatavojis īpašu recepti, ko baudīt kopā ar mīļoto, ģimeni vai draugiem.
Sastāvdaļas
Kafijas panakota ar karameļu putām un rīvētu šokolādi. Panakotai:
200ml saldā krējuma
150ml piena
50g cukura
8g želatīna
50ml stipras kafijas
Kafijas panakota ar karameļu putām un rīvētu šokolādi. Karameļu putas:
100ml saldā krējuma
25g cukura
30ml karameļu sīrupa
Kafijas panakota ar karameļu putām un rīvētu šokolādi. Rīvēta šokolāde:
50g tumšās šokolādes
Pagatavošana
- Panakota: Želatīnu pārlej ar aukstu ūdeni un uzbriedini, tikmēr katlā ielej saldo krējumu, pienu, kafiju un cukuru. Liec uz uguns sildīties, laiku pa laikam apmaisot. Pēc tam, kad masa uzsilusi, pievieno uzbriedināto želatīnu un turpini maisīt, līdz sāk vārīties. Salej trauciņos pēc izvēles (espreso tasīte, glāze u.c.) un liec ledusskapī atdzesēties uz divām trim stundām.
- Karameļu putas: Saldajam krējumam pievieno cukuru un lēnām to puto, pievienojot karameļu sīrupu. Kul līdz stingrām putām.
- Rīvēta šokolāde: Šokolādi sarīvē uz smalkās rīves.
- Pasniegšana: Dekorē atdzesēto panakotu ar karameļu putām un rīvēto šokolādi.