Piemērotākā kafijas automāta izvēle: ceļvedis, kas atbilst jūsu dzīvesveidam
Kafija ir kas vairāk nekā tikai vienkārši dzēriens. Daudziem tas ir kā mierinājums agrās rīta stundās, sabiedrotais omulīgās kopā būšanās, vai pat neatņemama dzīves sastāvdaļa. Nav brīnums, ka tie, kuri ir atklājuši patiesi labas kafijas burvību, beigās sāk apsvērt iespēju iegādāties kafijas automātu savām mājām.
Šodien izvēles netrūkst – pateicoties gan plašajam mūsdienu kafijas pagatavošanas tehnoloģiju klāstam, gan kafijas cienītāju dažādajām gaumēm. Tomēr labāko kafijas automātu nosaka ne tikai tā funkcijas vai cena, bet arī tas, cik ļoti tas atbilst jūsu individuālajam dzīvesveidam.
Straujam dzīves ritmam: pilnībā automātiskie kafijas automāti
Dažiem cilvēkiem mierīgi rīti un lēns dzīves ritms vienkārši neeksistē. Neatkarīgi no tā, vai to nosaka raksturs vai ikdienas pienākumi, daudzi no mums nepārtraukti ir kustībā un vienmēr meklē veidus, kā ietaupīt laiku.
Un tomēr kafija joprojām paliek par vienu no tām nelielajām baudām, kuras dēļ ir vērts apstāties – rituāls, kas ikdienišķu brīdi spēj pārvērst patīkamā nodarbē.
Kafijas pagatavošanai var būt nepieciešams vairāk vai mazāk laika atkarībā no izvēlētās metodes. Ja vēlaties pagatavot kafiju mājās ar minimālu piepūli un maksimāli ātri, tad pilnībā automātiskais kafijas automāts ir tieši tas, kas jums nepieciešams.
Tikai ar pāris pieskārieniem automāts spēj samalt pupiņas, noblietēt tās, pagatavot kafiju, izmantojot karstu ūdeni zem augsta spiediena, un iepilināt gatavo dzērienu pa tiešo jūsu tasītē.
Vairums automātisko kafijas automātu spēj pagatavot arī piena dzērienus. Tas aizņem tikai nedaudz ilgāku laika periodu – parasti aptuveni minūti –, kamēr automāts uzkarsē pienu un izveido krēmīgas putas. Tas nozīmē, ka jūs varat ātri iegūt ne tikai espresso vai melnu kafiju, bet arī cappuccino, latte un citus specialitātes dzērienus acumirklī.
Un kā ar apkopi? Automātu nav nepieciešams tīrīt pēc katras pagatavotās tasītes. Kafijas biezumu tvertni vajadzēs iztukšot tikai tad, kad tvertne būs pilna.
Pilnībā automātiskais kafijas automāts ir ērtību un ātruma simbols – ideāls risinājums tiem, kuri vienmēr ir ceļā. Ja mājās tāds ir, iespējams, no rīta sāksies sacensības: kurš būs ātrāks – jūs, ģērbjoties, vai automāts, gatavojot kafiju?
Vienkārša un ērta kafijas pagatavošana: kapsulu kafijas automāti
Automātiskie kafijas automāti bieži vien piedāvā plašu funkciju klāstu, ko daži kafijas cienītāji var uzskatīt par nevajadzīgu vai pārāk sarežģītu. Turklāt tās parasti ir lielāka izmēra ierīces.
Tiem, kuri novērtē gan ātrāku darbību, gan vienkāršākas tehnoloģijas, ir vērts pievērst uzmanību kapsulu kafijas automātiem. To darbības princips ir vienkāršs, taču kafijas pagatavošanas process ir ātrāks un efektīvāks. Tāpēc tie ir piemēroti gan aizņemtiem cilvēkiem, gan tiem, kuri dod priekšroku mierīgākai un vienkāršākai ikdienai.
Viena no lielākajām kapsulu kafijas automātu priekšrocībām ir vienkārša apkope. Nav nepieciešamība katru dienu tīrīt piena sistēmas vai iztukšot kafijas biezumus. Kafija tiek pagatavota, izmantojot vienreizlietojamās kapsulas, kuras iespējams izmest uzreiz pēc lietošanas.
Kapsulas satur augstas kvalitātes maltu kafiju, turklāt hermētiskais iepakojums palīdz saglabāt tās svaigumu un aromātu.
Kapsulu sistēmas piedāvā arī plašu garšu un veidu klāstu, nodrošinot izcilu garšu neatkarīgi no tā, vai jūs dodat priekšroku klasiskai melnai kafijai vai krēmīgiem piena dzērieniem.
Lēnam un apzinātam rituālam: espresso kafijas automāts
Ja jums nepatīk steigties un pilnībā iedziļināties tajā, ko darāt, jūs iegūsiet labu kafiju ar izcilu aromātu un garšu.
Tiem, kuri novērtē lēnāku, praktiskāku kafijas pagatavošanas procesu, espresso kafijas automāti bieži vien ir ideāla izvēle.
Šāda veida kafijas automātu priekšrocība slēpjas tajā, ka tiem nepieciešama jūsu līdzdalība un prasmes. Piemēram, lai iemācītos pagatavot izcilas piena putas, var būt nepieciešama prakse un eksperimentēšana. Dažādiem piena dzērieniem nepieciešama atšķirīga putu tekstūra un daudzums, tāpēc ar laiku jūs varat kļūt par iecienītāko baristu savā mājoklī, pārsteidzot gan ģimenes locekļus, gan viesus.
Katrs kafijas dzēriens sākas ar espresso.. Ar pusautomātisko automātu espresso tiek pagatavots, izmantojot portafiltru: tajā ieber maltu kafiju, kuru pēc tam noblietē un tad nostiprina automātā.
Tomēr, lai ideāli noblietētu kafiju un kontrolētu espresso stiprumu, ir nepieciešamas zināšanas. Pretējā gadījumā kafija var iegūt vāju vai ūdeņainu garšu. Šim procesam nepieciešama lielāka iesaistīšanās un meistarība, nevis tikai divu pogu nospiešana.
Kafijas automāts kā jūsu dzīvesveida atspoguļojums
Kafijas automāti var kļūt par mūsu dzīvesveida atspoguļojumu. Protams, var būt arī pretēji: ja jūs vienmēr steidzaties, varbūt vēlaties palēnināt tempu un baudīt apzinātu kafijas rituālu. Bet ja jūs jau dabiski piekopjat lēnāku ritmu, varbūt jūs drīz vēlēsieties pavadīt mazāk laika gatavojot kafiju un vairāk laika pievēršot uzmanību citām lietām.
Svarīgākais ir atrast sev piemērotāko kombināciju – tādu, kas ļauj patiesi izbaudīt katru tasīti.