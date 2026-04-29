Kraukšķīgi un smuki - glazēti dārzeņi. Receptes
Glazētos dārzeņus var ātri pagatavot. Galvenais, lai mājās būtu vairāki katliņi – katram dārzeņu veidam savs.
Ja laika ir pavisam maz, visus dārzeņus var vienlaikus glazēt vienā pannā. Vienīgi bietes nevajag likt kopā ar citiem dārzeņiem, jo tad tās sakrāsos pārējos dārzeņus rozā tonī.
Vispiemērotākie glazēšanai ir tie dārzeņi, kas jau no dabas ir ar saldenu garšu. Piemēram, burkāni, jaunie, maigie, kolrābji un atsevišķu šķirņu sīpoli. Cukura vai medus glazūra piešķir tiem sevišķi apetītlīgu izskatu un interesantu garšu. Mazos dārzeņus glazē veselus, lielākos sagriez vai arī ar meloņu dobjamo karoti izveido apaļas bumbiņas. Klasiskais paņēmiens ir vienkāršs – vispirms dārzeņus izvāra un mīkstākos blanšē, pēc tam karsē vai nu tajā pašā šķidrumā, kam pievienotas garšvielas un medus vai cukurs, vai arī nokāš un karsē karamelizētā cukura vai medus maisījumā, Uz 500 gramiem dārzeņu ņem 30 līdz 45 gramu sviesta un 1 tējkaroti cukura vai medus. Sāli un piparus pievieno pēc garšas. Glazēti dārzeņi garšo sevišķi labi, ja tiem pārkaisa sakapātus zaļumus, piemēram, pētersīļus vai piparmētras.
Glazēti kartupeļi
Gatavošana: 30 minūtes
Sastāvdaļas:
1 kg mazu kartupelīšu
100 g brūnā cukura
100 g sviesta
sāls
Gatavošana:
Kartupelīšus ar visu mizu izvāri mīkstus, atdzesē un nomizo. Lielā pannā ber cukuru, pievieno sviestu un maisi, līdz izveidojas sīrupains šķidrums. Ieber kartupelīšus un maisot cep, līdz tie kļuvuši brūngani. Ja vēlies, pirms glazēšanas pasāli.
Glazēti burkāni ar sinepēm
Gatavošana 25 minūtes
Sastāvdaļas:
450 g mazu burkānu
120 ml sidra (sausā)
60 ml dārzeņu buljona vai ūdens
25 g sviesta
2 ēdk. medus
1 ēdk. smalki sakapātu pētersīļu
1 tējk. Dižonas sinepju
Gatavošana:
Notīrītus burkānus izvāri sālsūdenī gandrīz mīkstus, nokās. Pannā izkausē sviestu, iemaisi medu, pievieno burkānus un pāris minūtes glazē. Burkānus izņem. Pannā ielej sidru un buljonu un uzvāri. Iemaisi sinepes, neuzliekot vāku, turpini sautēt vēl 10–12 minūtes. Liec burkānus uz šķīvja, pārlej ar iebiezināto sinepju mērci un pārkaisi ar pētersīļiem.
Glazēti rožkāposti ar pīniju kodoliem
Gatavo, 25 minūtes
Sastāvdaļas:
600 g jaunu mazu rožkāpostu
100 g sviesta
40 g cukura vai medus
1/8 I ūdens
30 g pīniju kodolu
sāls
Gatavošana:
Katliņā izkausē 50 g sviesta. Pievieno cukuru vai medu un maisot karamelizē. Pieber notīrītus rožkāpostus un pielej tik daudz ūdens, lai kāposti būtu pārsegti. Pieber sāli un uz mazas uguns sautē gatavus. Noņem katlu no uguns un pievieno atlikušo sviestu, sakapātu mazos gabaliņos. Pašūpo katliņu tā, lai sviests savienojas ar šķidrumu. Pasniedzot, apkaisi ar sakapātiem pīniju kodoliem.