Negaršo biezpiens? Pagatavo sacepumu ar mannu
Vismaz reizi nedēļā ģimenes ēdienkartē cenšos iekļaut biezpienu, taču – cik tad ēdīsi tradicionālos biezpiena plācenīšus vai pankūciņas?!
Tāpat vien manējiem biezpiens negaršo, toties viņi ir naski kūku un sacepumu ēdāji. Tad nu lieku lietā šo pamatrecepti, ikreiz to atsvaidzinot ar kādām piedevām – rozīnēm, žāvētām aprikozēm, āboliem vai jebko citu.
Sastāvdaļas:
600 g biezpiens
2 gab. olas
5 ēdk. manna
5 ēdk. cukurs
1 tējk. vaniļas cukurs
piens pēc vajadzības
šķipsna sāls
Gatavošana:
1. Sakul olas ar cukuru un vaniļas cukuru, pievieno pārējās sastāvdaļas, pienu lejot pamazām pēc vajadzības. Visas sastāvdaļas kul, līdz sanāk bieza, vijīga masa.
2. Cepamo formu ietauko vai izklāj ar cepampapīru un lej tajā iegūto masu.
3. Cep iepriekš līdz 190 grādiem uzkarsētā cepeškrāsnī 20-30 minūtes. Sacepums ir gatavs, kad virsa kļūst zeltaini brūna.
4. Pasniedz atdzesētu ar saldētām ogām, ievārījumu, saldējumu vai kādu mērci, piemēram, šokolādes.
Varianti
Pēc šādas receptes var gatavot sacepumu, kam pievienotas rozīnes, smalki sagriezti āboli, žāvētas aprikozes, melnās plūmes. Jebko, tikai tā, lai nav par daudz, citādi sacepums neturēsies kopā.