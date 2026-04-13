Veselīgie biezpiena plācenīši
Foto: Rojs Maizītis
Veselīgie biezpiena plācenīši
Veselīgie biezpiena plācenīši

Līgas Brodužas recepte. Šī recepte gadu gadiem atstrādāta Līgas virtuvē, jo senāk ģimenes locekļiem bija dažādi ierobežojumi konkrētu produktu lietošanā. Viņa eksperimentēja, kā ēdienu saldināt, nepievienojot cukuru. Izrādījās, ka labs saldinātājs ir banāns, un tapa biezpiena plācenīši, kas sevišķi garšo bērniem – pat tiem, kuri apgalvo, ka biezpienu neēd.Zelta padoms! No šīs mīklas plācenīši jācep uzreiz, jo banāns ar laiku samelnē, un tad nekādi zeltainie plācenīši nesanāks.

Sastāvdaļas

Veselīgie biezpiena plācenīši

  • 4 banāni 

  • 270 g biezpiena 

  • 160 g kviešu miltu

Pagatavošana

15 PORCIJAS

  1. Banānu ar biezpienu sablendē, piesijā miltus, visu samaisi. Taisi mazus, akurātus plācenīšus. Lai sanāktu apaļi un smuki, vari ņemt talkā glāzi vai krūzīti.
  2. Uzkarsē pannu un cep plācenīšus eļļā no abām pusēm

