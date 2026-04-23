Sāļās cukīni vafeles Aivas Aparjodes gaumē
Ikdienā ir grūti apēst tik daudz dārzeņu, cik būtu nepieciešams, taču tos itin veiksmīgi var integrēt dažādos ēdienos, pat vafelēs.
Kamaniņbraucēju Kristera un Kendijas Aparjodu mamma Aiva teic, ka vafeles ir ne tikai gardas un sātīgas, bet der arī gan kā brokastu ēdiens, gan kā uzkoda līdzņemšanai.
2 personām
40 minūtes
1 porcija 356 kalorijas
Sastāvdaļas:
300 g cukīni
100 g pilngraudu auzu miltu
1 ola
50 g rīvēta siera
5 g cepampulvera
5 g diļļu
1 ķiploka daiviņa
picas garšviela
Gatavošana:
1. Cukīni sarīvē uz rupjās rīves, pārkaisi ar sāli un ļauj piecas minūtes pastāvēt, lai atsulojas. Tad nospied lieko šķidrumu.
2. Sakapā dilles un saspied ķiploku, pievieno visas pārējās sastāvdaļas. Sajauc viendabīgu mīklu. Ļauj pastāvēt 10 minūtes.
3. Uzkarsē vafeļu pannu. Cepšanai izmanto pūšamo eļļu – katrai porcijai pa vienam pūtienam. Sakarsētā un ar eļļu nopūstā vafeļu pannā liec lielu ēdamkaroti mīklas un cep, līdz vafele zeltaina un kraukšķīga. Cepšanas ilgums atkarīgs no pannas. Pasniedz ar grieķu jogurtu, avokado, tomātiem.