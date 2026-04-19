Ēdam nātres - brokastīs, pusdienās un vakariņās
Nātru lapiņas atgādina spinātus, un tās var izmantot gandrīz visās spinātu receptēs. Turklāt tās itin neko nemaksā. Nātru lasīšanai gan izvēlies tīru vietu, kas neatrodas pie paša ceļa vai pilsētas centrā. Idejas nātru gatavošanai piedāvā žurnāls "100 Labi Padomi".
Mazās nātru lapiņas pavasarī ir bagātas ar vitamīniem un dažādiem citiem labumiem. Tās ir piemērotas zaļajiem salātiem, kā piedeva biezpienam un mērcēm, no tām var vārīt zupu.
Nātru salāti
Ja nātru garša liekas par spēcīgu, salātus var papildināt ar vārītu olu un dažām spinātu lapiņām.
400 g jauno nātru lapiņu
1 citrona sula
1–2 ķiploka daiviņas
3 ēdk. olīveļļas
1 tējk. ābolu biezeņa
malti melnie pipari
sāls
1. Nātres noskalo, rūpīgi nosusini un saplucini. Ķiplokus nomizo un sīki sakapā. Kopā ar nātrēm ber bļodā.
2. Olīveļļu sakul ar citrona sulu, ābolu biezeni, pipariem un sāli.
3. Mērci pārlej salātiem un izcilā.
