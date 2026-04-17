VIDEO: sākas pirmā sezona tiešraidei no lauku piekūnu būra elektrības stabā
Līdz ar citiem pavasara vēstnešiem Latvijā ir atgriezušies lauku piekūni, kas šobrīd aktīvi aizņem teritorijas un gatavojas ligzdošanai, informē "Sadales tīkla" komunikācijas funkcijas, ārējās komunikācijas vadītāja Ilze Dimante.
AS "Sadales tīkls" sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu (LDF) sāk jaunu tiešraidi no lauku piekūnu būra, kas uzstādīts "Sadales tīkla" infrastruktūrā – aktīvā elektrolīnijas balstā. Durbes ezera apkārtnē uzstādītajā būrī jau veidojas lauku piekūnu pāris.
Lauku piekūni (Falco tinnunculus), saukti arī par peļu vanadziņiem, ir iekļauti Latvijas Sarkanajā grāmatā kā īpaši aizsargājama putnu suga. Tāpēc tiešraide būs vērtīgs informācijas avots ne tikai skatītājiem, kuri varēs sekot līdzi putnu dzīvei ciešā tuvplānā, bet arī ornitologiem, kuri, analizējot novērojumus, varēs iegūt nozīmīgus datus par šo putnu ligzdošanas paradumiem un pilnveidot to aizsardzību nākotnē. Kamera aprīkota ar nakts redzamības funkciju, tāpēc notikumiem būrī iespējams sekot līdzi arī diennakts tumšajā laikā.
Kopš tiešraides sākuma būri regulāri apciemoja pūce, raisot ornitologos šaubas, kurš kļūs par būra īsto saimnieku. Tomēr pirmais piekūns būrī tika manīts jau 16. martā, un tā bija Somijā gredzenota piekūnu mātīte. 24. martā būrī ieradās tēviņš, un kļuva skaidrs, ka gredzenotā mātīte, visticamāk, šogad ligzdošanai izvēlēsies kādu citu būri – viņas vietu ieņēma cita, negredzenota mātīte, kura Durbē ieradās 29. martā. Šobrīd abi negredzenotie putni veido pāri, un, cerams, ka drīzumā varēsim vērot pirmās olas izdēšanas brīdi.
“Patlaban dažādās Latvijas teritorijās uz AS "Sadales tīkls" zemsprieguma elektrolīniju balstiem, kopā ar vēl diviem ornitologiem – Aigaru Kalvānu un Imantu Jakovļevu – esam uzstādījuši 60 būrus, no kuriem lauku piekūni jeb peļu vanadziņi pagājušajā sezonā apdzīvoja jau 12. Šobrīd esam sagaidījuši atgriežamies lielāko daļu no piekūniem un priecājamies, ka sadarbība ar sadales sistēmas operatoru mums ļauj nodrošināt tiem piemērotas ligzdošanas vietas,” saka lauku piekūnu pētnieks ornitologs Edgars Lediņš.
"Kā atbildīgam uzņēmumam mums ir svarīgi ne tikai nodrošināt kvalitatīvu un drošu elektrības piegādi, bet arī rūpēties par dabas daudzveidības saglabāšanu. Jau divas ligzdošanas sezonas sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību veidojam jaunas ligzdošanas vietas lauku piekūniem, un apdzīvoto būru skaita pieaugums apliecina, ka mūsu infrastruktūra putniem kalpo kā droša un piemērota ligzdošanas vietu alternatīva. Šogad kopā ar Latvijas Dabas fondu esam spēruši nākamo soli, aprīkojot vienu lauku piekūnu būri ar tiešraides kameru. Tā ļauj ikvienam ielūkoties lauku piekūnu dzīvē, vienlaikus atgādinot par elektrodrošības aktualitāti ikdienā," saka "Sadales tīkla" valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons.
Atsaucoties ornitologu aicinājumam, "Sadales tīkls" ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību par īpaši aizsargājamā lauku piekūna populācijas atjaunošanas veicināšanu Latvijā. Sadarbības ietvaros pirmie lauku piekūnu būrīši uz AS "Sadales tīkls" gaisvadu elektrolīniju balstiem parauglaukumos tika izvietoti jau 2024. gada pavasarī. Kopumā sadarbības gaitā uz "Sadales tīkla" zemsprieguma balstiem paredzēts uzstādīt līdz 300 putnu būriem (vidēji 50 būru gadā) septiņos parauglaukumos: Grobiņā, Ventspilī, Talsos, Saldū, Skrīveros, Tukumā un Elejā. Tam atlasīti piemērotākie elektrolīniju balsti zemsprieguma elektrotīklā, izvietojot būrus tā, lai tie netraucētu drošai elektroapgādei. Lielākoties izraudzīti lauku vidū esošie elektrolīniju balsti – tālāk no mežiem, mājām un koku rindām. Šādas vietas retāk apmeklē caunas un citi plēsēji, kas apdraud putnu mazuļus.
Vēsturiski lauku piekūns bija plaši sastopams Latvijā, taču, sākot ar 1960. gadu, šo putnu populācija strauji saruka, 21. gadsimta sākumā sasniedzot vēsturiski mazāko indivīdu skaitu. Šobrīd lauku piekūns ir iekļauts Latvijas Sarkanajā grāmatā kā īpaši aizsargājama putnu suga. Lai arī plēsīgs, lauku piekūns ir miermīlīgs putns, kas apmetas klajās vietās lauku ainavā un barojas ar dažādiem mazajiem grauzējiem, rāpuļiem un mazo putnu sugām. Ligzdošanas sezona šiem putniem sākas martā, aprīlī tie izdēj 2-8 (visbiežāk 4-6) olas. Mazuļi izšķiļas maijā vai jūnijā. Ligzdošanas vietu jaunie putni ierasti pamet jūlijā, lai rudenī dotos pārziemot uz Dienvideiropu vai Āfriku.
Tiešraide skatāma "Sadales tīkla" mājaslapā un LDF YouTube kanālā un mājaslapā, kā arī portālā Dabasdati.lv LDF dabas norišu tiešraides internetā nodrošina jau 15 gadus, taču šī ir otrā kamera, kuras tehniskā sistēma ir uzstādīta aktīvā gaisvadu elektrolīnijas balstā. AS "Sadales tīkls" jau sesto sezonu sadarbībā ar LDF nodrošina arī tiešraidi no elektrolīnijas balstā uzstādītas balto stārķu ligzdas Tukuma pusē.