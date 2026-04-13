Thai stila gaspačo
Garšīgi
Šodien 11:46
Pagatavošanai vajadzēs 30 minūtes + laiku dzesēšanai.
Sastāvdaļas
1 kg gatavu tomātu
500 ml kokospiena
2 laimi
2 citronzāles stiebri
1 šalotes sīpols
2 daiviņa(s) ķiploka
½ sarkanā čili
1 ēd. k. gaiši brūnā cukura
1 ēd. k. zivju mērces
1 tējk. sāls
Pagatavošana
30 MIN 4 PORCIJAS
- Laimam norīvē miziņu un izspied sulu. Citronzāles stiebrus ar gaļas āmuriņu klapē, līdz tiem sāk izdalīties sula.
- Kokospienu uzvāri. Citronzāles stiebrus liec kokospienā kopā ar laima miziņu, cukuru un zivju mērci. Vāri uz lēnas uguns 5 minūtes, tad atdzesē. Kokospienu nokās, rūpīgi izspaidot citronzāles stiebrus.
- Liec tomātus, sīpolu, ķiplokus, čili, laima sulu un sāli blendera krūzē. Pievieno aromatizēto kokospienu un visu sablendē gludenu. Liec ledusskapī atdzist. Var pasniegt ar sakapātiem lociņiem, garnelēm, zemesriekstiem vai gurķa skaidiņām.