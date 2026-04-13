Lapu kāposta pesto
Indijas riekstus var aizstāt ar apgrauzdētām, lobītām kaņepju sēklām, iegūstot pavisam neparastu, bet lielisku garšu.
Sastāvdaļas
1 galviņa lapu kāposta
150 g apgrauzdētu Indijas riekstu
100 ml olīveļļas
50 g rīvēta parmezāna
2 daiviņa(s) ķiploka
2 ēd. k. citrona sulas
½ tējk. sāls
¼ tējk. maltu piparu
Pagatavošana
5 MIN
- Liec blendera traukā saplūkātas lapu kāposta lapas bez cietajiem kātiem. Pievieno ķiplokus, riekstus, sāli, piparus, citrona sulu.
- Visu blendē, līdz masa sāk kļūt viendabīga. Lej klāt olīveļļu un pieber sieru. Turpini blendēt, līdz iegūsti sev tīkamas konsistences mērci. Var uzglabāt ledusskapī līdz 2 nedēļām.