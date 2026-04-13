Lapu kāposta pesto
Indijas riekstus var aizstāt ar apgrauzdētām, lobītām kaņepju sēklām, iegūstot pavisam neparastu, bet lielisku garšu.

  • 1 galviņa lapu kāposta

  • 150 g apgrauzdētu Indijas riekstu

  • 100 ml olīveļļas

  • 50 g rīvēta parmezāna 

  • 2 daiviņa(s) ķiploka

  • 2 ēd. k. citrona sulas

  • ½ tējk. sāls

  • ¼ tējk. maltu piparu

  1. Liec blendera traukā saplūkātas lapu kāposta lapas bez cietajiem kātiem. Pievieno ķiplokus, riekstus, sāli, piparus, citrona sulu.
  2. Visu blendē, līdz masa sāk kļūt viendabīga. Lej klāt olīveļļu un pieber sieru. Turpini blendēt, līdz iegūsti sev tīkamas konsistences mērci. Var uzglabāt ledusskapī līdz 2 nedēļām.

